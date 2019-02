Burgos: "Firpo no puede estar en esa posición incómoda"

Rafael Burgos se tuvo que ir de Sonsonate y no pudo jugar el Apertura 2018 con los cocoteros. Las razones para esa decisión están ligadas a la parte financiera. El jugador tuvo que demandar para cobrar.

Ahora, solo a pocos días del inicio del torneo Clausura 2019, el atacante regresó al país, luego de un paso por una liga amateur en Estados Unidos. Fue para ponerse la camisa de Firpo, un equipo comprometido con la permanencia en la categoría. Es último en la acumulada con 16 puntos, a tres de Sonsonate.



Por ahora, Burgos tiene un gol en su cuenta. Lo aportó para el triunfo ante Audaz por 1-2 en la fecha 3 del Clausura. Pero tuvo que salir en la primera parte, tras una sobrecarga. El atacante cree que está recuperado y espera jugar este jueves contra Mar y Plata con Copa El Salvador.



¿En qué liga de Estados Unidos estuvo en la segunda mitad de 2018?

No era una liga profesional, Eran equipos de amigos que me invitaban a jugar. Uno ha vivido siempre de esto y tenés que mantener un ritmo. No era exigente, pero te mantenías. Todavía falta para que lleguemos a un nivel idóneo, para que agarremos un ritmo. Creo que al cierre de la primera vuelta ya estaría adaptado con el equipo.

¿Cómo tomó el llamado de Firpo a pocos días del inicio del torneo Clausura 2019?

Motivado, con muchas ganas. Quiero poner todo de mi parte para ayudar al equipo. Un equipo grande como Firpo no puede estar en esa posición incómoda. Tiene que estar peleando los primeros puestos y yo sé que este torneo no va a ser la excepción. Tenemos una linda afición, una linda cancha, un lindo estadio. Siempre lo he dicho que es una de las mejores canchas del fútbol salvadoreño.

¿En qué etapa de su carrera se encuentra ahora?

Normal. Pues quiero seguir aportando al equipo. Necesito acoplarme a mis compañeros. Peo gracias a Dios ya empece a anotar con el equipo y espero seguir así.

¿Por que salió de Sonsonate hace un torneo?

Fue bien feo. Tuve que demandar al equipo para que me pagara. Si no era así, no hubiera podido cobrar. Era primera vez que me pasaba en un equipo, tener que demandarlo. Pero eso ya es pasado. Ahora estoy en mi presente y estoy con muchas ganas de seguir adelante.

¿Superada la sobrecarga muscular que le impidió terminar el juego ante Audaz hace dos semanas?

Sí. Gracias a Dios está superada. Ahora hay que pensar en el juego de este jueves por la Copa El Salvador, contra Mar y Plata. Estoy motivado.

¿Qué le dejó el paso por el balompié húngaro en el periodo 2013-2014?

Fue excelente ese tiempo en Europa. Era otro fútbol, ambiente y estilo de vida, pero ya pasó. Ahora me debo a Firpo y como dije antes, este es un equipo que no puede estar en esta posición.

¿Cómo se siente en ataque con el colombiano Alonso Umaña, quien en el torneo anterior jugó como defensa central?

Umaña está haciendo una gran labor en la delantera. No había jugadores en ataque y él se atrevió a jugarla. Se nota que va queriendo al equipo y la afición le responde. Por eso digo que si nosotros vamos bien, ese estadio va a estar lleno en cada fin de semana que juguemos ahí. La afición de Usulután es muy exigente, pero poco a poco vamos ir devolviendo la confianza. Se qué podemos salvar la categoría.