Burgos hace cuentas

Lee también

Efraín Burgos, técnico del UES, dijo que las expulsiones a sus jugadores (cuatro en los dos últimos partidos) le comienza a generar preocupación, pero no por la actitud de sus pupilos, sino por la que tienen los árbitros salvadoreños.“Me preocupa, porque son reiterativas en mi equipo. Pero la preocupación más grande que tengo es que ya son dos árbitros quienes me han dicho que a ellos los están evaluando. A partir de eso me pongo a pensar que quienes evalúan a los árbitros piensan que si los árbitros no expulsan jugadores en un partido no son buenos”, consideró.Más allá de eso, el entrenador nacional también valoró la pelea por el descenso, ahora que están igualados con Dragón en el último lugar de la acumulada, ambos con 26 puntos.“Nosotros tenemos todavía cinco juegos como locales. Estamos hablando de 15 puntos al no dejar ir ninguno como local. Luego tenemos que tratar de hacer tres puntos de visita y con eso estaríamos clasificando a los octavos de final. El objetivo que nos hemos puesto ahora es terminar invictos en esta segunda vuelta”, señaló “Chirolón”.“Ahora tenemos que apostar a lograr seis puntos en los juegos ante Dragón y Chalatenango. Creo que si se consigue ese objetivo, los planes que hemos hecho nos van a dar resultado”, agregó el técnico puma.