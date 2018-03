Buscan la camiseta del Super Bowl de Tom Brady

Lee también

La desaparición de la camiseta que llevó en el Super Bowl el "quarterback" Tom Brady, gran estrella de los New England Patriots, se ha convertido en un caso para la policía de Houston."Quien se haya llevado la prenda tiene que devolverla. Los Rangers de Texas están tras su huella", dijo el lunes el vicegobernador del estado norteamericano, Dan Patrick.Antes, Brady, gran figura del fútbol americano y líder del equipo campeón de la NFL, aseguró que su camiseta había desaparecido del vestuario tras el épico triunfo de los Patriots sobre los Atlanta Falcons por 34-28 en la final del domingo en Houston.El vicegobernador de Texas aseguró que la región, donde el "football" es un deporte venerado, no quiere quedar en los libros de historia como el lugar donde se robó la camiseta de Brady."El indudable éxito del Super Bowl en Houston fue un gran triunfo para todo nuestro estado, y yo no quiero que algo así empañe ese triunfo", señaló Patrick.La NFL (National Football League) anunció también una investigación y la colaboración con la policía en sus pesquisas.Brady, que es el primer mariscal de campo que logra cinco títulos de campeón, informó de la desaparición de la prenda en un principio al dueño de la franquicia, Robert Kraft, que al oírlo bromeó: "Entonces vas a tener que mirar bien en internet".