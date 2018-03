CARRERA POR EL COES

Lee también

El Comité Olímpico de El Salvador (COES) confirmó para este martes 31 de enero la Asamblea General Ordinaria que tendrá como punto principal la elección de los nuevos miembros del comité ejecutivo para el período 2017-2020.La Asamblea será en un hotel capitalino y la primera convocatoria será a las 5 de la tarde y la segunda a las 5:30, según la invitación girada por la máxima entidad olímpica a las diferentes federaciones.El actual presidente del COES, Eduardo Palomo, dijo que el actual comité ejecutivo tiene aspiraciones a continuar para un nuevo período.En las semanas previas a la convocatoria del COES se barajaron algunos dirigentes deportivos que podrían aspirar a la presidencia de la máxima entidad olímpico.Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto (FESABAL), confirmó que meses atrás recibió la propuesta de algunas federaciones de ser candidato a la presidencia del COES, pero el viernes anterior manifestó que no tenía una postura al respecto.“Agradezco la intención de la gente que ha mencionado que me propongan para la presidencia del COES, pero hasta el momento no he dicho sí o no, y no he decidido sobre ese tema. Lo que sí sé es que voy a ir a la Asamblea como presidente de la Federación de Baloncesto”, expresó Bukele.El titular de la FESABAL y otros dirigentes deportivos indicaron que los estatutos del COES permiten hacer propuestas de candidatos durante la Asamblea General.En la anterior elección del COES, Palomo fue reelecto para un segundo período por 36 votos contra nueve de Luis Chévez, presidente de la Federación de Judo, que fue el otro candidato a la presidencia del COES.En esa Asamblea General, en octubre de 2012, participaron 40 federaciones, que sumados a los cinco miembros del comité ejecutivo del COES hicieron un quórum de 45 miembros con derecho a voz y voto.Para la elección de este martes, Eduardo Palomo mencionó que tendrán participación de 42 federaciones deportivas con derecho a voto en la elección.