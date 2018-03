CLÁSICO REDENTOR

Lee también

FAS sigue sin encontrar su mejor versión en lo que va del año. Esta semana, la crisis se agudizó con un allanamiento de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) a sus oficinas y una derrota ante Alianza, uno de sus acérrimos rivales.Por tal motivo, la única opción viable para los asociados es quedarse con una victoria ante Águila, rival al que enfrentarán este día en el estadio Cuscatlán. Desde la perspectiva de Osvaldo Escudero, entrenador del equipo, el cuadro emplumado está bien conformado y supondrá un difícil reto. “Será un partido complicado. Creo que los refuerzos de Águila han sido muy buenos porque han traído a un ‘nueve’ (James Cabezas) que juega muy bien y es fuerte”, aseguró Escudero, quien después agregó: “También ha mantenido la base con Fagúndez y Valoyes, que son estandartes”. “Pero con mi equipo no le temo a nadie. Todo lo contrario”.Los tigrillos cayeron ante Alianza en su última presentación del Clausura 2017, en el juego correspondiente a la jornada dos. Pese a iniciar ganando, los dirigidos por Escudero terminaron cediendo un resultado de 3-1 a favor de los paquidermos.Con ese resultado FAS hilvanó 13 juegos sin conocer la victoria. Según sostuvo Jorge Morán, la crisis de resultados deriva de errores infantiles.“Son rachas en las que los equipos entran. Estamos conscientes de que las cosas no nos están saliendo por el momento, pero aquí estamos. No tengo la menor de las dudas que vamos a salir adelante”, subrayó Morán.Por su parte, el conjunto migueleño llega con el factor anímico a su favor luego de vencer al Metapán con cifras de 0-1, en la última fecha del campeonato.Por segunda vez en la historia, el cuadro negronaranja consiguió su segundo triunfo en el estadio Jorge “Calero” Suárez, aspecto que fue bien valorado por el entrenador Jorge Casanova.“Tocó seguir haciendo historia. Esa es una de las cosas positivas que tiene el fútbol”, aseguró el DT uruguayo.Respecto al juego ante los asociados, Casanova dijo: “Hay que pensar en el clásico. Hay que prepararlo porque la gente quiere ganarlo. Esperamos conseguir los tres puntos y llegar a meter la presión arriba”.