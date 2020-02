CONCACAF, sobre elección de Hugo Carrillo: "Para los entes internacionales no hay ninguna duda de su validez"

El representante de CONCACAF en las reuniones entre FIFA, CONCACAF e INDES, Marco Leal, dijo este miércoles que para los entes internacionales que rigen el fútbol, la elección de Hugo Carrillo fue válida y no presentó irregularidades.

Sin embargo, el presidente del INDES, Yamil Bukele, quien se reunió con los delegados de los organismos internacionales que controlan el fútbol, indicó que seguirán investigando ese proceso electoral en la FESFUT y también se seguirá hablando de la adaptación entre Ley General de Deportes y los estatutos de Federación y la FIFA.

Estas fueron algunas de las declaraciones del representante de CONCACAF en dicha reunión, Marco Leal:

Sobre elección de Carrillo: "Estamos abiertos a cualquier protesta o impugnación, ninguna fue presentada en su debido momento y no observamos ninguna anomalía".

"Se discutió la validez de elecciones pasadas en la FESFUT. Para los entes internacionales no hay ninguna duda de la validez de las elecciones. Tienen plena validez".

"Se discutieron diversos temas, una propuesta de ley de deportes que entendemos que está en el Congreso actualmente. Hicimos constar puntos que puede tener choque con la reglamentación FIFA y se están encontrando mecanismos para que las dos convivan".

"Se discutió una reforma estatutaria, que se está llevando a nivel mundial, no es por esta reunión. Es algo que se está llevando a cabo con FIFA en CONCACAF, estarán revisando los estatutos de la FESFUT para actualizarlos".

Por su lado, el máximo dirigente del INDES, Yamil Bukele hizo estas afirmaciones:



Sobre la inscripción de FESFUT: "Todos sabemos que FESFUT está registrado en Gobernación, pero el artículo 51 es claro en que todas las federaciones nacionales deberán inscribirse en el INDES y ser reguladas en la Ley General de Deportes".

Sobre elección de Hugo Carrillo: "Habíamos escuchado posibles irregularidades en estas (últimas) tres elecciones y es supremamente importante esclarecer la última elección".

"La verdad es que deja un precedente y algo que debemos analizar, porque sus mismos miembros (de FESFUT) avalaron la elección de Hugo Carrillo y los anteriores presidentes".

"No estamos satisfechos porque un tema son los miembros que conforman la FESFUT y que no presentaron nungún agravio o reclamo sobre anomalías en la elección, y otra es lo que nos compete como Estado. Todos los que se incriben ahí y deben cumplir un proceso legal que no se puede evitar".

FESFUT en Gobernación: "Si FESFUT está en Gobernación debe respetar los procesos debidamente enmarcados en la ley y los procesos administrativos internos".

Sobre falta de credenciales de electores en la elección de Carrillo: "No existía la credencial que acreditaba el debido registro ante esta institución (Gobernación) de la segunda, la tercera y algunas ADFAS. Al día de hoy, presidente Hugo Carrillo sí presentó los registros y acreditaciones, pero al momento de la elección no estaban".

Mirá toda la conferencia acá: