Cada vez más líder

Lee también

El Chelsea se afirmó ayer como el indiscutido líder de la liga inglesa de fútbol al vencer 2-0 al Hull City en Stamford Bridge con goles de Diego Costa, quien celebró en su regreso con un gesto dedicado a los críticos, y Gary Cahill.El equipo dirigido por el italiano Antonio Conte encabeza ahora la clasificación con una ventaja de ocho puntos sobre el Arsenal, que más temprano derrotó con un agónico 2-1 al Burnley en un choque no apto para cardíacos para convertirse en el nuevo escolta.El Chelsea había comenzado la vigésimo segunda fecha de la Premier League con una distancia de siete puntos sobre el Liverpool y el Tottenham, que el sábado no pudieron ganar y se vieron superados por los gunners.De los seis primeros de la tabla, solo el Chelsea y el Arsenal lograron sumar de a tres. El Liverpool cayó ante el Swansea, el Tottenham empató con Manchester City y el United no pudo derrotar al Stoke City.Los blues no desaprovecharon la posibilidad y se consolidaron en la cima con un previsible triunfo en casa ante el penúltimo clasificado, con Diego Costa como el jugador destacado del encuentro.Por debajo quedó el Arsenal, que ganaba 1-0 hasta el minuto 90+3, cuando el Burnley empató con un penalti, pero recuperó la ventaja en el encuentro y se hizo con los tres puntos gracias a un tanto del chileno Alexis Sánchez, al 90+8’, también con un tiro de penalti.