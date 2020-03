Este sábado, el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña decidió extender hasta el 4 de mayo el plazo para que los equipos de la primera división presenten finiquitos del ejercicio del Clausura 2020, que de parte de FESFUT se tuvo que dar por finalizado hace una semana ante la crisis sanitaria generada por coronavirus. Los equipos que no cumplan con ese requisito pasarán a formar parte de la categoría inmediata inferior.

En un primer momento, FESFUT había puesto como fecha límite este 6 de abril, para que los planteles de liga de privilegio presentaran los finiquitos. Pero desde el lunes anterior, el presidente de la liga de privilegio, Samuel Gálvez, solicitó prórroga a la FESFUT, luego de que el gobierno de la República decretara un mes de cuarentena domiciliaria hace una semana.

Sin embargo, esa extensión en el plazo para presentar finiquitos no cayó en gracia en los jugadores y entrenadores, quienes en algunos equipos van a cobrar salario de marzo hasta finales del próximo mes. "Increíble. Piensan que uno no tiene familia. Siempre los perjudicados somos jugadores y cuerpo técnico. Esta gente no tiene corazón. Dónde está el gremio de jugadores y entrenadores. Cuándo se van a pronunciar", dijo Óscar Meléndez, asistente técnico de Sonsonate.

Luego, el delantero de Jocoro, el paraguayo Diego Areco dijo que esta es otra decisión errónea de FESFUT. "Cada vez me convenzo más de que no están pensando en el jugador. Ellos sabrán lo que hacen. Ahora vamos a estar un mes más sobreviviendo. Hay que acatar las decisiones que se toman. Hay que tratar de seguir aguantando hasta donde se pueda. Dios quiera que cuando termine esta cuarentena las cosas mejoren y que se juegue ese partido contra Platense lo más antes posible", dijo el delantero guaraní en charla con EL GRÁFICO.

Areco, Hombre Gol de EL GRÁFICO del Clausura 2020 con 10 tantos, reiteró que por ahora lo que más quiere es volver lo más rápido a Paraguay. "Ahora les han dado un mes más para pagar. Los que más me preocupa son los jugadores de Chalatenango. Ojalá que su presidente pueda ser consciente y los ayude. Ahí tengo a mi compatriota Marco González. Me pongo en sus zapatos. Ojalá que esa gente se ponga las pilas, porque es difícil la situación que están pasando. Lo de los jugadores de Chalatenango es preoupante (dos meses de salario)", apuntó el atacante suramericano.

Por su parte, Jorge Umanzor, zaguero de Independiente, lamentó que se haya dado prórroga a los equipos de primera división para presentar finiquitos "Cuando más lo necesitamos, comienzan a poner trabas. Así como va esto, lo más seguro es que la situación se ponga más complicada. Los casos de coronavirus van subiendo. Nosotros de esto vivimos y la familia también. Hay otros jugadores que tienen otra entrada de dinero, pero uno no, vive de esto", dijo el zaguero del equipo camotero.

Omar Sevilla, exentrenador de Independiente, ya había adelantado su deseo de que FESFUT no diera prórroga a los equipos de primera división para presentar constancias de solvencia con sus jugadores y entrenadores. Sevilla fue despedido del equipo camotero hace dos semanas y le deben ahora 20 días de trabajo más un mes de indemnización, luego de que fuera separado del banquillo de ese plantel.

"A este Independiente yo lo salvé, pero también yo lo puedo descender de categoría. Mientras no me paguen, yo no les voy a firmar un papel. Fijate que para que se inscribieran en este torneo les firmé un finiquito sin que me pagaran $800 que quedaron ahí. Después por pedazos me dieron $400 y quedó pendiente la otra mitad. No sé si me los van a pagar", dijo Sevilla, quien antes de este último fallo de FESFUT dijo que esperaba toda la seriedad del caso de parte del presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo.