Cambió la mentalidad

Después de empatar sin goles ante Honduras, el seleccionador de El Salvador, Eduardo Lara, tuvo que pasar la página y meterse de lleno en el juego de hoy ante Honduras, por la fecha dos del torneo de Copa Centroamericana.Lara ya tiene claro en su carpeta lo que puede presentar el plantel catracho, dirigido por Jorge Luis Pinto. Pero no se confía y trajo a cuenta que todos los partidos son diferentes.“Honduras ha hecho su debut contra Nicaragua y han sacados los tres puntos, con un triunfo por 2-1. Nosotros vimos a Honduras”, apuntó Lara.El estratega cafetero no perdió tiempo para trabajar en la estrategia a presentar. Aunque ayer solo trabajó con los que no jugaron ante Costa Rica, el estratega ya hizo hincapié con sus jugadores en sobre cómo van a encarar ese compromiso.“Como siempre, este equipo hondureño tiene una buena fortaleza física. Creo que son fuertes. Pienso que Honduras le ganó a Nicaragua por demonición. Se fue quedando Nicaragua para la segunda parte. Eso fue lo que hizo fuerte. Este es un partido de inteligencia, diferente al que hicimos contra Costa Rica. Quiero que los jugadores lleven un orden táctico. Si mantenemos la pelota la piso y tenemos movilidad con penetración, creo que podemos lograr el objetivo”, apuntó Lara.El estratega insistió en la necesidad de sumar puntos.“En torneos cortos no se puede dar ventaja. Hay que sumar siempre. Hay que respetar a cada una de las selecciones que están acá. Cada una tiene la misma responsabilidad, así que vamos buscar ese partido de la mejor manera ante Honduras”, indicó Lara.Por su parte, el delantero de la selección nacional mayor Nelson Bonilla se quedó tranquilo por el trabajo hecho ante Costa Rica. Pese a eso lamentó no haber podido marcar las oportunidades que tuvo. “Hicimos un gran partido. Fuimos mejores que Costa Rica”, dijo.