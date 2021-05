Cambios en alcaldías afectarán al fútbol

El 41 por ciento de los equipos que compiten en las tres ligas profesionales de fútbol de El Salvador reciben ayuda económica por parte de las alcaldías municipales.



Ese porcentaje de equipos que cuenta con ayuda podrían sufrir un cambio significativo luego de que el pasado 28 de febrero, el mapa político del país se modificara a gran escala, materializándose el 1 de mayo del 2021 con el cambio de mando.



Para poner un ejemplo aplicado al fútbol de cómo el cambio en el mapa político del país podría afectar a los equipos tenemos que de los 21 alcaldías que apoyan al fútbol profesional, 18 tendrán una nueva administración, según datos del Tribunal Supremo Electoral.



Pero, ¿por qué un cambio significativo? la respuesta es que los equipos que tienen apoyo de las alcaldías no cuentan con certeza si la ayuda persistirá con la llegada de una nueva administración municipal.



Esta incertidumbre se suma a que durante la llegada de la crisis ocasionada por la pandemia, muchas alcaldías dejaron de recibir fondos públicos, por lo que las comunas optaron por dejar de seguir apoyando a los equipos que representan su ciudad.

Otro obstáculo que se suma, es que el Gobierno informó a inicios de abril que enviará una solicitud de reforma a la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Muncipios (FODES) para que de ahora en adelante tres partes del importe que la da el Estado a las alcaldías sean entregados en obras y no en efectivo. También anunció un recorte 10 a 6 por ciento, justo el fondo de donde las comunas sacaban para apoyar a los equipos.

SONDEO

Esta redacción consultó a los 51 equipos que compitieron en los últimos dos torneos cortos de las tres ligas profesionales de El Salvador con el objetivo principal de verificar quiénes sí y quiénes no recibían apoyo económico por parte de las alcaldías.



Luego de hacer el sondeo surgieron dos respuestas constantes en la que los dirigentes aseguran no tener claridad de seguir contando con el apoyo de las comunas. La primera es que pese a tener acuerdos de palabra o acercamientos con los nuevos ediles, no están 100 por ciento seguros hasta no contar con algún aporte oficial.



Lo segundo es que a los dirigentes les preocupa cómo las nuevas administraciones usarán el dinero del FODES.



Así como pasó en el resto del mundo, la llegada del Covid a El Salvador arreció la crisis económica de los equipos de fútbol.



En marzo del 2020, el fútbol profesional en El Salvador tuvo un parón obligatorio que duró ocho meses, afectando las finanzas de los equipos a tal punto de que muchos decidieron no participar en los torneos que iniciaron en octubre.



El mapa futbolístico se modificó para los torneos Apertura 2020 y Clausura 2021 luego de presenciar una reducción significativa de equipos. Por ejemplo, la segunda división pasó de ser un torneo de 20 equipos a uno de 14, mientras que en la tercera división pasó de 36 a 25. Solo la primera división siguió con el formato de 12.



PRIMERA DIVISIÓN

La primera división de fútbol es quizá la liga que menor impacto podría sufrir con la llegada de las nuevas administraciones a las alcaldías, porque de las 12 plantillas que conforman la liga solamente 2 cuentan con apoyo económico municipal: Metapán y Sonsonate.



El resto de equipos de primera aseguró no tener ayuda financiera, pero admitieron que las comunas apoyan a la institución con aspectos como el préstamo de estadios y mantenimientos de los mismos.



“Sí recibimos apoyo por parte de la municipalidad de Sonsonate”, afirmó el presidente del Sonsonate Miguel Castillo al ser consultado. El dirigente explicó que el apoyo que recibe la institución sirve para el “funcionamiento de toda la estructura del equipo mayor, la categoría de reserva y el conjunto femenino.”



Sonsonate es una de las 18 ciudades representadas por equipos de fútbol cuya alcaldía ya tuvo un cambio de administración. Según el presidente del conjunto cocotero, ya hubo un acercamiento con Rafael Arévalo, nuevo edil de la ciudad, para ver si el apoyo económico para el equipo seguirá.



“Se tuvo una plática con el nuevo alcalde Rafael Arévalo y quedamos en tener una reunión más o las que se puedan tener para que siempre siga apoyando al equipo”, dijo Castillo.



Al ser consultado, Rafael Arévalo, nuevo alcalde de Sonsonate aseguró desconocer el apoyo que recibe el equipo, pero reconoció que llegó a un acuerdo con la dirigencia para recibir una propuesta de apoyo para posteriormente analizarla. “Será analizada y dependerá de cómo encuentre los fondos de la municipalidad para determinar el apoyo, pero no cerramos las puertas”, dijo el edil.



En el caso de Isidro Metapán, el presidente del equipo Rafael Morataya no precisó si el apoyo por parte de la alcaldía seguirá porque en la comuna calera también hubo un cambio de administración. “Vamos a reunirnos con ellos para ver si el apoyo va continuar”, sostuvo.



EL GRÁFICO contactó a gente allegada a la nueva administración municipal de Metapán, la cual será presidida por Israel Peraza, pero no hubo una respuesta.



Los 10 equipos restantes de la primera división coincidieron en no cerrar las puertas para tener ayuda financiera por parte de las alcaldías.

El Santa Tecla fue uno de los casos emblemáticos en este tema. Durante el apogeo del equipo, donde alcanzó cuatro títulos, tres de ellos obtenidos en una seguidilla de cinco finales con el Alianza, el equipo fue apoyado por la comuna tecleña.



Sin embargo, desde el torneo Clausura 2021 la comuna dejó de apoyar, según contó el presidente del equipo Eduardo Amaya. “No recibimos apoyo económico de la alcaldía en este momento. No hemos tenido pláticas con el nuevo alcalde, pero en algún momento determinado vamos a conversar sobre ese tema del deporte de la ciudad, Santa Tecla como tal, no hemos tenido ningún acercamiento, tampoco está planteado en el presupuesto, ni tampoco estamos cerrados en el tema”, dijo Eduardo Amaya.



El equipo llegó a recibir un desembolso mensual de tres mil dólares, sin contar que no pagaban por usar el estadio ni las oficinas del escenario deportivo. También podían hacer uso de un bus de la alcaldía para desplazarse en sus partidos de visita. Ahora, los acuerdos para usar el estadio los firma con el INDES.



SEGUNDA DIVISIÓN

El panorama es distinto en la segunda división porque de 14 equipos que conforman la liga, solamente 6 reciben apoyo económico por parte de las alcaldías. No obstante, algunos equipos declararon que con la no entrega del FODES a las municipalidades, las comunas dejaron de entregar la ayuda.



El Platense, actual bicampeón del ascenso salvadoreño, es quizá el proyecto deportivo mejor conformado del torneo. La institución viroleña pertenece a la lista de equipos que recibe ayuda económica y reconoce la importancia de la misma.



“Normalmente son aportaciones fuertes”, dijo el presidente del Platense, Carlos René Burgos, quien asegura que la ayuda que las alcaldías le dan a los equipos es un aporte importante no solo en lo financiero sino como inversión en prevención de violencia. “Es beneficioso que las comunas apoyen el deporte en general, los equipos que representan a la ciudad merecen el apoyo.”



En el caso del conjunto viroleño, la nueva administración en la alcaldía de Zacatecoluca presidida por Orsy Moreno, aseguró que continuará con el proyecto y apoyo. “El proyecto Platense continúa, es parte de mis promesas de campaña y tendrá un apoyo del 100 por ciento”, aseguró.



Pero la continuidad no es regla sino excepción en la segunda división y muchos clubes además de no tener garantía de continuidad en el financiamiento municipal están preocupados por deudas acumuladas del último semestre.



En el caso del Cacahuatique de Ciudad Barrios de San Miguel, el equipo y la alcaldía tenían un acuerdo firmado para recibir ayuda económica por medio de un proyecto de prevención de violencia, pero desde hace siete meses la comuna dejó de desembolsar los fondos. El conjunto oriental ha llegado al punto de ver en riesgo la continuidad en la segunda división, aún cuando el nuevo edil tiene la mejor disposición.

“Estamos en total disposición de continuar apoyando financieramente al Cacahuatique, sin embargo, el concejo saliente mantiene una deuda con el club y en general la alcaldía enfrenta problemas económicos”, reconoció José Acosta, nuevo alcalde de Ciudad Barrios.



Por su parte, el presidente del Cacahuatique Ricardo Urrutia fu sincero y sostuvo que “es incierto todo esto, el alcalde entrante nos mostró su apoyo, pero después de que el presidente Bukele hiciera unas declaraciones sobre el FODES y que ya no lo iban a dar en efectivo, todo ha quedado en el aire”. “Como directiva tomamos un crédito de 7 mil dólares para solventar lo del torneo pasado, con la esperanza que íbamos a recuperar esa parte, íbamos a hacer otro crédito de 7 mil para solventar este torneo y completar los 14 mil pero no vemos luces de que vayamos a recuperamos, la verdad es que sí la continuidad del equipo corre riesgo”, agregó.



Así como el Cacahuatique, hay casos similares en los que deudas o la posible falta de financiamiento municipal amenazan la continuidad en el próximo torneo. “Nos han dejado desprotegidos”, dijo Víctor Hugo Alvarado, presidente del Santa Rosa Guachipilín, equipo que según fuentes cercanas a la alcaldía saliente era objeto de una inversión de 15 mil dólares anuales provenientes del FODES. “Si eso del FODES se transforma es bien difícil que nos echen la mano”, reconoció Alvarado.



RIESGO EN TERCERA

En la tercera división, las alcaldías han sido patrocinadores indispensables para el desarrollo de la competencia; 13 de los 25 equipos reciben ayuda económica de las alcaldías.



La importancia de la aportación económica municipal es tan alta que dirigentes y representantes aseguraron que muchos equipos están considerando vender las categorías.



“Es preocupante por el tema de subsistencia porque en realidad un equipo de tercera, con los fondos propios, es difícil mantenerlo. Esperamos que del 1 de mayo para allá se vea la realidad de la situación. Sería bueno que las alcaldías siguieran apoyando para que no se muera algo tan bueno y sano como lo es el fútbol”, dijo Juan Carlos Monroy, presidente del Real Pajonal, uno de los 13 equipos de la liga de bronce que recibe apoyo por parte de la alcaldía.



Algunas de las instituciones deportivas están dispuestas a dar batalla con o sin el refuerzo municipal, por ejemplo el Juventud Bataneca de San Sebastián, San Vicente. “La directiva hará el esfuerzo para que no pierda su categoría y así como nosotros hay muchos más dirigentes que quieren salvar lo que se ha construido”, dijo Daniel Rodríguez, representante.



Pero la crisis financiera post pandemia no sólo amenaza a los equipos que vivían del erario municipal sino a todos. Por ejemplo, del Escuelas de Fútbol de Guazapa. Según Joel Avilés, representante del equipo que durante los últimos torneos no contó con ayuda gubernamental, la situación se ha complicado y "si la alcaldía no nos ayuda vamos a vender la categoría".