Camino allanado para el ascenso de Denis Pineda en Portugal

Denis Pineda está a una victoria del ascenso en Portugal. Su equipo Santa Clara quedó con altas probabilidades, luego de las derrotas de Académica y Penafiel en la penúltima jornada de la Liga de Honra.

El primero perdió 1-2 contra Cova Piedade y el otro no pudo ante el Académico Viseu 0-1. Estos resultados no solo favorecen a un Santa Clara que recibe el domingo a Real (10:00 a.m.) si no que le dio el ascenso directo al Nacional, equipo donde militó el salvadoreño Nelson Bonilla.

Santa Clara es tercero con 63 puntos, los mismos que tiene Académica que goza de mejor promedio de goles. Sin embargo, si los dos equipos finalizan el torneo con el mismo puntaje el ascenso se define con la serie particular y en la temporada el equipo de Pineda se impuso en las dos vueltas 3-1 y 1-0.

El panorama para Santa Clara cambiará si cae sorpresivamente ante Real porque en la jornada 38 visitará al Académico Viseu que se ubica cuarto con 61.