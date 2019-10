Cansancio y señalamientos sobre la dieta tras viaje de selección al Caribe

Entre señalamientos sobre la calidad de los alimentos y el cansancio por la movida travesía al Caribe, seleccionados e incluso el entrenador del Alianza se pronunciaron luego de la última fecha FIFA.

Uno de los referentes en la zona media de El Salvador, Darwin Cerén, titular ante Santa Lucía en el triunfo por 0-2 del martes, se manifestó en sus redes sociales sobre los alimentos que consumieron en la expedición por las islas.

En un post en sus historias de Instagram, Darwin comentó: "Ahora sí a comer después de 12 días de no comer bien en nuestra aventura por el Caribe".

Deportes Grupo LPG consultó este viernes al mediocampista, que finalizó contrato esta campaña con el Dynamo de MLS estadounidense, y este respondió con claridad: "No me gusta que se dé la polémica, solo digo que no era de mi agrado la comida; el sabor de la comida es diferente y no estamos acostumbrados a eso".

"Comida siempre hubo", aclaró, sin embargo, "no a todos nos gustó o nos cayó bien". En su viaje a Montserrat y Santa Lucía, Cerén explicó que comieron pollo y carne, aunque el sabor no les pareció, así como la consistencia de sus alimentos.

Aparte del volante con experiencia en Houston, Orlando y San José Earthquakes, otro que se manifestó sobre los efectos del viaje de la Azul y Blanco al Caribe fue el entrenador del Alianza, Wilson Gutiérrez.

"LLEGARON CANSADOS"

Tras el juego ante Jocoro, que los albos ganaron por 1-0 sin tres seleccionados, el entrenador dijo que dio descanso a sus pupilos por agotamiento debido al viaje de regreso desde el Caribe.

Sobre el estado en que encontró a los jugadores Narciso Orellana, Iván Mancía, Oscar Cerén, Juan Carlos Portillo y Marvin Monterroza, el estratega dijo que estos estaban agotados luego de retornar. Por eso dio descanso a Cerén, Portillo y Mancía, mientras que Monterroza no pudo jugar por sanción.

"Estaban cansados. Es un grupo que no tiene la recuperación necesaria. Por eso tuvieron esa oportunidad de descansar. Llegaron cansados de todo el trajín, el descanso que tuvieron hoy (ayer, jueves) les viene bien. Pero tampoco es bueno que tengan ese descanso tan largo. Hay que ver que equipo vamos a tener para el sábado para enfrentar a Chalatenango", apuntó Gutiérrez.

Asimismo, Gutiérrez también señaló en conferencia de prensa la dieta de los seleccionados albos. "Me dijeron (sus pupilos) que la alimentación no fue la mejor", manifestó.

Otro aspecto que marcó este viaje al Caribe fue la ausencia de un médico, ya que los criollos enfrentaron la doble fecha de Liga B de Naciones solo con un kinesiólogo que hizo las labores de galeno, lo que Deportes Grupo LPG reportó esta semana.