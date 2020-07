"Capaz un día vuelvo a Águila como entrenador"

Solo hace un año, el exvolante argentino, Christian Sánchez Prette, estuvo en el país para cobrar una demanda de un poco más de $17,000 a Audaz, equipo en el que militó hace dos años, en la primera división de El Salvador. Tras una invitación que le hizo al timonel nacional, Misael Alfaro, aceptó venir a jugar con los coyotes. Pero en ese plantel, que luego se llamó Independiente, no cobró salario y se vio en la penosa situación de demandarlo ante FIFA.

"A uno no le gusta que le tomen el pelo ni trabajar gratis. Por ser de los de mayor experiencia hay que echarse el equipo hombro y pelear por todos, por más que después algunos se laven las manos u opinen otra cosa. Hay que tratar de que las cosas sean como tienen que ser, no pueden jugar con la plata de los compañeros. Yo tengo códigos y no los voy a romper", apuntó el exvolante gaucho , desde su país

Ahora, cuando solo espera jugar seis meses más para sellar su retiro definitivo del fútbol, el gaucho, quien fue campeón de la Copa Libertadores en 2009 con Estudiantes de la Plata, se fue hacia atrás en la línea del tiempo para recordarse de su paso por el balompié salvadoreño con Águila y Audaz. También aprovechó para hablar de sus estudios como entrenador clase A, en la Escuela del reconocido entrenador argentino, César Luis Menotti.

"El paso por el club Águila es uno de los que más disfruté en mi carrera. Si bien no tuvimos un buen torneo, la gente apoyó al máximo y nosotros también pusimos todo. Estábamos comprometidos con el descenso y no había mucho margen de error. Había que ponerle el pecho para poner al club donde merece estar todo equipo grande, que no tenía que estar pasando por esas etapas. Tiene mucha afición y donde jugués parece que estás siempre de local. Capaz que el día de mañana vuelvo como técnico a Águila. Le tomé cariño a la institución", apuntó el exjugador.

Para Sánchez Prette, venir a jugar a El Salvador no era cuestión de dinero. Se olvidó de todas las comodidades que puede tener un futbolista en la élite del balompié gaucho y se ajustó a lo que la realidad del balompié cuscatleco puede ofrecer a un nacional o extranjero.

"Uno está acostumbrado a otra cosa, materiales, ropa de entrenamiento, pero lo que significaba Águila en la liga de El Salvador suplió todo eso, emparejó todo con el entorno. No había punto de comparación con lo que yo estaba acostumbrado a ganar. Pero en Águila no hubo problemas económicos. Yo lo que buscaba era dejar una huella en el club. Tenía más un hambre deportivo. De haber sido por lo económico me hubiera ido a otra liga", dijo el suramericano, que sigue esperando una propuesta para quemar su último cartucho en el balompié nacional.

Pupilo de Menotti

Actualmente, Sánchez Prette debe combinar su trabajo en asocio de ventas de carnes y sus clases en la academia del entrenador César Luis Menotti, campeón del Mundo con Argentina en 1978. Le falta solo un mes para recibirse como estratega. "Hay un beneficio en la escuela de Menotti para los que hemos jugado más de siete años en primera división en Argentina. Con un año de curso ya estás capacitado para dirigir desde la cancha. Luego con un año más ya podés ir a dirigir fuera del país. El señor Menotti aparece en las clases, pero su hijo, César es un monstruo, hasta habla igual que el padre. Los dos imparten asignaturas", dijo el exjugador de Águila y Audaz.

Sánchez Prette disfruta todas las clases. Quiere aprovechar al máximo todo el bagaje deportivo y técnico de Menotti padre. "Te ponés a escuchar a Menotti y se te pasa la hora. Podés estar en clases con él en todo el día. La escuela es espectacular. Te da gusto todo ahí. Todo está relacionado con el fútbol, la pedagogía, psicología y otras asignaturas. Menotti es un libro abierto. Le gusta hablar de fútbol. Él te imparte las materias que tienen que ver más con la táctica", dijo el centrocampista suramericano.