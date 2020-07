Carlos Arias: "Siempre tuve la espinita de seguir jugando"

Carlos Arias tiene una historia llena de muchas alegrías y tristezas; de altos y bajos; de dedicación y de esfuerzo; pero sobre todo de fidelidad hacia el equipo de fútbol de la Universidad de El Salvador.

Arias es muy conocido en la UES, debido a que durante varios años formó parte del equipo del equipo universitario, donde comenzó como utilero y terminó jugando los últimos partidos del equipo en primera división.

Arias también desempeñó roles como entrenador del sexto nivel y auxiliar técnico de la sub-17, además de jugar en el equipo en la categoría de reserva, mayor, nivel aficionado y tercera división.

Llegó a la UES para jugar en la reserva en el 2010,disputó el Apertura 2010 con la reserva y para el Clausura 2011 ya era uno de los mayores prospectos del equipo escarlata; fue en esa campaña donde debutó en primera división, pero también fue en ese mismo torneo donde también sufrió la lesión de rotura de ligamento cruzado en su rodilla.

"Debuté en el 2010 con el profesor Eraldo Correia, pero en el Clausura 2011 me lesioné la rodilla, pasé como ocho meses sin operarme y cuando me operaron, fue a finales del 2011", comentó Arias.

Para recuperarse, Carlos Arias viajaba de Sonsonate hacia San Salvador todas las semanas, pero se mudó a San Salvador cuando el equipo le ofreció la plaza de utilero mientras culminaba su recuperación.

"Alex Valle, gerente del equipo en aquel momento vio que no estaba bien de la rodilla y me ofreció el puesto de utilero, entonces trabajaba en el equipo de reserva mientras me recuperaba de la lesión", contó Arias.

Al año de estar trabajando como utilero, Carlos Arias agarró confianza nuevamente y se metió a jugar en la categoría aficionada de la UES en el 2014, donde en el 2016 los escarlatas fueron campeones de su división y pelearon para subir contra Alacranes el pase a la tercera división.

El desempeño de Arias en ese torneo llamó la atención de los dirigentes del equipo y nuevamente fue promovido a la primera división.

"El profesor Miguel Arévalo me decía que me fuera a probar a primera, que tenía para estar ahí; cuando quedamos campeones en aficionado llegaron los directivos del equipo y me mandaron a llamar para proponerme hacer pretemporada con el equipo de primera", dijo Arias.

Arias debutó por segunda vez en primera división en la jornada 5 del Clausura 2017 en una victoria del equipo universitario de 0-3 ante el Municipal Limeño. Sin embargo, ese mismo torneo, la UES descendió por tercera vez a la segunda división

"Siempre me decían los mismo, pero hice la pretemporada y una semana antes de que se terminaran las inscripciones me hicieron el contrato, un viernes me sacaron el carné y el sábado ya estaba jugando en Santa Rosa de Lima, al final Dios hace las cosas porque siempre tuve la espinita de querer seguir jugando", agregó.

SIEMPRE EN LA UES

Tras el descenso de la UES, Arias siguió jugando en el equipo en la categoría aficionada mientras estudiaba la carrera de educación física. En el 2018 también jugó en el equipo escarlata cuando reapareció en la tercera división.

"No pude arreglar con Chalatenango y no pude jugar el Apertura 2017, entonces seguí jugando en la Adfa y cuando vino el proyecto de tercera ya jugué otra vez", contó.

Después de cuatro meses sin fútbol, Carlos Arias trabaja en una sandillera de Sonsonate durante la pandemia. El futbolista asegura que ese empleo le ayuda a generar ingresos económicos mientras vuelve la normalidad

"Yo entreno en la casa, pero debido a que no se puede salir, se complica en lo económico. Gracias a Dios estoy trabajando con un amigo que tiene unos cultivos de Sandia, paso ocupado en eso y sale lo económico. Yo estoy agradecido con la U, viví momentos difíciles, todos los que me conocen que yo siento un gran aprecio por todas las personas ahí, es por eso que espero ver al equipo en primera división nuevamente", concluyó Arias.