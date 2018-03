Carlos Bueno no viene al Tecla

El fichaje del uruguayo Carlos Bueno con el Santa Tecla quedó en el aire, luego que el delantero recibiera una oferta del Peñarol de su país natal para que se sumara a los trabajos.

Bueno tenía programada su llegada para este día al país en horas de la noche, pero esta mañana recibió esa llamada que hizo posponer su vuelo al país, que estaba programado para salir de Uruguay a las 11:00 de la mañana.

El gerente del Santa Tecla, Enrique Mónico, confirmó que Bueno suspendió su vuelo al país, y quedó a la espera de su contratación.

"Carlos Bueno ya no viene esta noche al país, retrasó el vuelo que tenía para esta noche porque recibió una oferta del Peñarol, de su país, eso fue esta mañana, así que quedamos pendiente a lo que nos diga, pero nos tiene que dar una respuesta definitiva esta noche porque para mañana tiene reservado su vuelo", expuso Mónico.

Acerca de su contratación, el gerente tecleño aclaró que no hay nada firmado, y por eso el jugador tiene la libertad de elegir al club que mejor leconvenga.

"Nosotros no tenemos nada firmado con él, solo había un compromiso verbal y por eso le reservamos, pero le salió esa oferta de un equipo al cual está intersado, así que él puede quedarse allá sin ningún problema. Nosotros estamos a la espera de lo que nos responda esta noche, porque fue sincero y nos dijo que si salía otra posibilidad podría quedar pendiente su contratación", expresó Mónico.



El representante del jugador, Gastón Fernández, confirmó que Bueno no viajó este día, y tampoco asegura que lo haga mañana, pero omitió decir que sea por una oferta del conjunto uruguayo.



"Hoy nos íbamos a ir, pero se pidió un cambio de pasaje, el jugador no pudo viajar por un inconveniente que tuvo, vamos a ver que sucede; en un principio viajríamos mañana, pero todavía no lo tenemos claro tampoco", manifestó el representante.