Carlos Carrillo: "Sonsonate nunca despegó"

Carlos Carrillo hizo autocrítica en las filas cocoteras, luego de que Sonsonate no pudiese vencer a Audaz por la fecha 19 del Clausura 2018 y quedara relegado al último lugar de la tabla acumulada con 40 puntos, a dos de Dragón.

"El equipo nunca despegó. Solo salimos por un par de partidos del fondo de la tabla. Ha sido bastante irregular para nosotros este torneo. La esperanza es que aún hay nueve puntos en disputa. El problema es que dependemos de los resultados de otros. La verdad es que a Sonsonate no le ha ido bien y ha sido producto de los malos resultados, de esos errores que pueden pasar en un partido", apuntó el zaguero

Para el defensor, el hecho de depender de resultados de rivales directos es la realidad del equipo panza verde.

"Antes del juego contra Audaz, todavía dependíamos de nosotros. Ahora es lo contrario. Yo creo en Dios y en el trabajo que uno puede realizar. Hemos dejado ir puntos importantes en casa", apuntó Carrillo.

Sobre la evidente de presión de jugar en casa, Carrillo indicó que el equipo cocotero no ha sido fuerte en casa.

"Hemos tenido malos resultados en casa. La mayoría de equipos son fuertes en sus casas y nosotros no. No sé si es presión de la gente, pero tendría que ser al contrario, porque la gente llega a apoyar para que el equipo gane. No somos como otros equipos, que es difícil que pierdan en casa", dijo el defensor.