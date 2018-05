Carlos De los Cobos: "Orgulloso de llegar otra vez a la Selecta"

El mexicano Carlos Alberto de los Cobos repetirá como seleccionador nacional , según confirmó vía telefónica a LA PRENSA GRÁFICA.

"Estoy contento por esta posibilidad que se me presenta. No soy adulador pero quiero mucho a El Salvador, me identifico con su gente y eso provoca en mí una ilusión y una responsabilidad de volver a la Selecta, gracias a Dios se presenta esa posibilidad y confirmo mi regreso", aseguró el técnico tamaulipense, de 59 años.

De los Cobos fungía como director del Instituto Municipal del Deporte (Inmude) en Durango, pero permaneció en el cargo sólo cinco meses. "Los humanos debemos hacer por necesidad o por compromiso social un trabajo que no nos gusta, pero que se debió hacer con mucho compromiso con el alcalde municipal de la capital de Durango, pero él sabe que soy hombre de fútbol y no podía pasar por alto está oportunidad. Es un honor dirigir de nuevo a una selección y más siendo la Selecta", dijo.

"Me buscó el señor (Hugo) Carrillo y me explicó la problemática que existe en torno al juego ante Honduras el 2 de junio y lógicamente me llamó para preguntarme si me interesaba liderar un proyecto a largo plazo y le dije que me encantaría" subrayó. "Ya había tenido pláticas con el señor Carrillo días antes y hablamos que necesitábamos tiempo para tener cosas buenas", detalló.

"Sólo el tiempo nos permitirá corregir los problemas que hay en el fútbol salvadoreño en la actualidad, a fin que el jugador y el entorno maduren para erradicarlo poco a poco", explicó De los Cobos. "Me ofreció (Carrillo) un contrato a mediano o a largo plazo, nunca me ofrecieron solo dirigir el juego ante Honduras, eso deseo que quede claro".

IMAGEN FEDERATIVA

De los Cobos confirmó que arribará al país el próximo lunes en horario aún por definir y adelantó que respetará el listado de jugadores que hayan sido convocado por la FESFUT.

"No tengo mi boleto aún en mis manos, llegaré en el transcurso del día lunes, entiendo que ya hay un listado definido con jugadores que por la premura del juego tienen visado americano, hay jugadores del Alianza y Santa Tecla como base por ser los equipos que han marcado la hegemonía en el fútbol local en los últimos dos años. Vamos a verlo, no tocaré nada, vamos a trabajar desde el martes con ese listado", afirmó.

"El lunes firmaré el contrato, la vigencia del mismo durará hasta donde lleguemos en la eliminatoria hacia Catar 2022, hasta donde la selección tenga vida en la eliminatoria, hasta allí llegaría este contrato", destacó.

Sobre su cuerpo técnico, De los Cobos enfatizó que "solicité primero para el juego ante Honduras llevar un auxiliar de mi confianza de México, el preparador físico lo nombraremos en El Salvador y otro asistente técnico más". "Mi asistente será mi hermano, Sergio De los Cobos, pero aún no definimos los demás nombres", añadió.

El técnico mexicano sentó también su postura acerca del entorno negativo y de pobre imagen que posee actualmente la FESFUT por su gestión federativa.

"Lo que a mí me corresponde es mi trabajo de campo, sé que el entorno allá no es el ideal y que algunas veces no permite trabajar bien, soy respetuoso de todo eso pero llego a El Salvador con ilusión y no a generar polémica o crear más problemas, no puedo pensar en el ambiente que existe en el país. No me corresponde eso, voy a trabajar en la cancha, los problemas de la gente de pantalones largo sea bueno o malo no me compete juzgarlo, mi deber es darle resultados deportivos al fútbol salvadoreño", afirmó.

EL SALDO DE SU PRIMERA ETAPA

La gestión del mexicano al frente de la selección, entre 2006 y 2009, se caracterizó por un formidable manejo de su imagen y buena relación con el periodismo, mientras que en la cancha el equipo practicaba un fútbol defensivo y sus jugadores vendían partidos para beneficiar a apostadores en la eliminatoria hacia Sudáfrica 2010.

Sus números fueron 63 juegos dirigidos, 19 triunfos, 15 empates, 29 derrotas, 70 goles a favor, 74 goles en contra.

Su primer partido al frente de la selección fue una derrota 0-1 en el Rommel Fernández de Panamá ante el equipo canalero. En ese encuentro vieron acción 15 jugadores: Juan José Gómez, William Torres, Luis Anaya, Rolando Torres, Alfredo Pacheco, Gilberto Murgas, José Martínez, Cristian Álvarez, Eliseo Quintanilla, Juan Carlos Moscoso, Julio Martínez, Mardoqueo Henríquez, Manuel Martínez, Víctor Merino y Dennis Alas.

Con esa base y luego de una batería de encuentros amistosos intensa, la selección disputó las eliminatorias hacia la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, en la que finalizaría penúltima de la hexagonal luego de superar dos rondas eliminatorias, ante Anguila en serie a visita recíproca y un cuadrangular a dos vueltas contra Costa Rica, Haití y Surinam.

En el marco de la preparación para la hexagonal, el 30 de enero de 2009, la trabajada imagen de Carlos de los Cobos sufrió un golpe ante la opinión pública luego que un deficiente arbitraje del panameño Roberto Moreno, en un partido decisivo de la Copa UNCAF, en Tegucigalpa, concluyera con las tempraneras expulsiones de Álexander Escobar (14’) y de Eliseo Quintanilla (24’).

En el medio tiempo de ese juego, De los Cobos dio a sus jugadores la instrucción de hacerse los lesionados para forzar a la suspensión del partido. Deris Umanzor, Rodolfo Zelaya y el arquero Juan José Gómez siguieron la instrucción, y el partido fue suspendido por inferioridad numérica.

Esas acciones supusieron al corto plazo un castigo de dos partidos para Juan José Gómez, Deris Umanzor y Rodolfo Zelaya, además de 20 mil dólares de multa para la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT) y un año de suspensión para el entonces doctor de las selecciones, José María Rivas.

Como el doctor Rivas recordaría dos años después: “Cuando los demás del cuerpo técnico le pedimos explicaciones sobre el tema, De los Cobos nos manifestó que ningún árbitro le botaría su prestigio”, externó Rivas. “Y me manifestó que si había problemas a futuro, él se haría cargo de los hechos, algo que al final no cumplió".

LOS AMAÑADORES

Al final de la hexagonal, que se caracterizó por la comisión de errores en minutos sensibles de los partidos, goles sufridos en los últimos minutos, autogoles y expulsiones de los nuestros, una investigación periodística de EL GRÁFICO estableció que un grupo mayoritario de los titulares del proceso mundialista había vendido partidos para beneficiar al círculo de apostadores del mafioso singapurense Wilson Raj Perumal.

Asimismo se estableció que la selección vendió los partidos de visita contra México (4-1 en el Azteca) y de local contra Honduras (0-1 en el Cuscatlán), y que intentó sin éxito vender el partido en casa contra Estados Unidos (2-2 en el Cuscatlán).

La última alineación de De los Cobos, en el cierre de la hexagonal, el 14 de octubre de 2009 ante Honduras en casa, fue Miguel Montes, Alexander Escobar, Marvin González, Ramón Flores, Ramón Sánchez, Eliseo Quintanilla, Williams Reyes (Dennis Alas), Manuel Salazar, Deris Umanzor, Arturo Álvarez y Christian Castillo. Ocho de esos jugadores fueron suspendidos de por vida por amaños, años más tarde.