Carlos Ortiz, el futbolista que perdió tres trabajos en cuarentena y ahora hace delivery en Ilopango

La cuarentena domiciliar obligatoria decretada por el gobierno ante la pandemia por el coronavirus hace más de dos meses dio un fuerte golpe a la economía de Carlos Ortiz, jugador del Ilopaneco, de la segunda división.

Trabajaba como mesero en un restaurante de Ilopango que cerró sus puertas por la cuarentena; el fútbol se canceló por la pandemia y Ortiz sufrió otro golpe. Cerraron la terminal de buses de oriente y dejó de trabajar como modulador (gestionar clientes) de servicio de taxis. En menos de una semana, Ortiz perdió sus tres fuentes de ingresos económicos.

Tres puertas se cerraron, pero no se quedó de brazos cruzados, “los mandaditos” fueron su vía de escape en momentos de pandemia. Le va bien. Toma temprano su motocicleta y hace los “mandaditos” que le solicitan en Ilopango y Soyapango. Su enorme bolsón azul colgado en su espalda dice “Domicilios Carletto”.

La motocicleta se volvió su compañera fiel de viaje. “Publico en mi Whatsapp y en mi Facebook: ‘mandaditos a la orden’, con la cuarentena, la gente no quiere salir, los clientes me dan listas de compras, por ejemplo: ir al mercado, me piden frutas y verduras, me voy al mercado y les compro todo, los llevo a la casa y les cobro un dólar por el delivery, hay buena gente que me da dos o tres dólares. Así voy sacando para mi comida, mis gastos”, contó.

La cuarentena sirvió para establecerse en este negocio “me contrataron de El Mundialito, de Ilopango, restaurante de venta de cocteles y sopa de patas muy conocido desde hace 50 años, nunca habían tenido delivery (el restaurante) pero (por la pandemia) me contrataron”.

Por las mañanas, es frecuente verlo llevando las encomiendas de los mercados, también realiza pagos en bancos, entre otros. A la hora del almuerzo, lleva los pedidos de sopa de patas y cocteles, mientras que por la tarde, el servicio a domicilio de pupusas es su cancha.

Dijo que “por las tardes, publico ‘pupusas a domicilio del Pasaje ‘Q’ y la Misael Henríquez, estas son las pupuserías más reconocidas de la colonia Santa Lucía, Ilopango, con más de 50 años de servicio y la clientela hace los pedidos”.

Tiene 24 años de edad, comenzó su carrera en la escuela de fútbol Coca Cola en el año 2013; con 15 años de edad, se incorporó al proyecto del Ilopaneco (le compraron la categoría de la tercera división al San José Sacare de Chalatenango) y se mantiene en este equipo desde el año 2014, hasta la actualidad.

Carlos exploró bien este negocio y piensa mantenerlo pese a que el fútbol regrese en algunos meses “me gustaría mantenerlo porque toda la gente, incluso extranjeros que quedaron varados en el país me han dicho que me apoyarán. Cuando comencé, me alquilaban una motocicleta 'viejita' por cinco dólares el día, ahora, gracias al delivery, ahorré y compré mi moto, (lo logró) durante la cuarentena y compré mi bolsón personalizado”.

YA CRECIÓ

Comentó que decidió poner como nombre Domicilios Carletto a su emprendimiento por su nombre: Carlos Ortiz.

Aseguró entre risas que “tengo 24 años de edad, pero toda la gente de mi colonia me dice ‘Carlitos, Carlitos’, no le quito eso a la gente; como ya no me siento tan chiquito, usé el Carletto en mi Facebook, pero (aun así) no me lo quito… no me quito el ‘Carlitos’, soy conocido en Ilopango, Soyapango y San Martín, como Carlitos”.

Ortiz, que juega como lateral derecho en el Ilopaneco, reconoció que la pandemia dejó secuelas en sus labores cotidianas, perdió sus tres empleos. “(trabajaba) como mesero en un local de comida rápida llamado La cocina del Goro (Hamburguesas gourmet en Ilopango), quitaron a los meseros (en cuarentena) porque no llegaban clientes, ‘ya no puedo tener meseros porque no tengo cómo pagarte’, me dijo el dueño. No hay clientes que atender, solo delivery”.

El servicio de transporte colectivo también dejó de trabajar en el país y Carlos Ortiz también vio cerrarse de golpe otra puerta “por las mañanas (trabajaba) como ‘modulador o águila’ en la terminal de buses de oriente, veía salir pasajeros de la terminal y les decía ‘venga, venga, le damos taxi al hospital, centro’, entre otros lugares. Lo dejé de hacer porque cerraron la terminal”, recordó.

Tras las largas jornadas de trabajo, Ortiz le dedica tiempo al trabajo físico en casa, dijo que no quiere perder la condición física, ante un eventual regreso del fútbol “por las noches, hago mi trabajo físico que me coordina Óscar Jiménez (ex jugador de la liga mayor), por la mañana no queda tiempo, porque la gente siempre requiere de sus mandaditos”.

Ortiz ganó el ascenso con el Ilopaneco a la segunda división en el año 2017, le guarda cariño al equipo, quedó sin trabajo hace más de dos meses, pero encontró una salida para llevar el sustento a su familia “Este trabajo me está ayudando en la economía”, concluyó.