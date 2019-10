Carlos Romero: "Aún es tiempo para que Águila retome el rumbo'"

Carlos Romero no seguirá al frente de Águila. El empate por 2-2 ante Jocoro, por fecha 16 fue el detonante para apurar su salida del nido, este lunes. Pero deja , ante todo, el título del Clausura 2019 en los anaqueles de la historia de los emplumados.



A su salida, Águila queda ahora en el noveno puesto de la tabla con 21 puntos. Pero el ahora exestratega de los migueleños cree que hay plantel para lograr un acceso a la postemporada, a falta de 18 puntos por disputar. Luego en esta entrevista a EL GRÁFICO remarcó los tres talones de Aquiles del equipo naranja y negro en este torneo.

Dice que lo sorprendió su salida de Águila. ¿Por qué?

Como dije anteriormente, el domingo por la noche nos reunimos con el presidente de Águila, para acordar muchas cosas positivas para seguir adelante en el proyecto , pero el lunes por la mañana, el presidente me dijo que yo ya no seguía. Eso no fue lo que habíamos acordado un día antes. Por eso me sorprendió. Pero, bueno esto es fútbol y qué vamos a hacer.

¿Qué le queda para su currículo en estos casi tres torneos al frente de Águila?

Buenos en estos casi tres torneos, hasta el juego contra Jocoro, por fecha 16, han sido 69 partidos en el banquillo de Águila. De esos, hubo seis de copa, dos de CONCACAF y uno de Supercopa y otro de Campeón de Campeones. Creo que la experiencia en Águila ha sido positiva y pues sigo aprendiendo en esto del fútbol.

¿Por qué cree que el equipo vino a menos en el Apertura, tras ser campeón en el torneo anterior?

Hubo muchos factores. Anteriormente le dije a este medio cuáles eran los factores. Uno tiene que ver con las lesiones. Luego, la falta de gol adelante nos perjudicó. Luego, atrás no tuvimos la solidez de torneos anteriores. Lastimosamente, las cosas no se nos dieron cómo hubiéramos querido. Pero bueno, creo que es tiempo aún de que el equipo pueda retomar el rumbo. Los números determinan que aún se pueden.

¿Ya todo fue finiquitado en Águila?

Sí, recién me reuní con mi cuerpo técnico y estoy agradecido con mi asistente, Víctor Fuentes, y el preparador de porteros, Gonzalo Muñoz. Ellos fueron leales conmigo al decidir salir conmigo del equipo. Estamos esperando que ahora el presidente de Águila, Álex Menjívar, tenga la apertura para que podamos llegar a un feliz término. A los tres nos quedaba un torneo más de contrato

¿Qué viene ahora para Carlos Romero, tras la salida de Águila?

Bueno, primero debo tratar de digerir esto con el paso de los días. Debo hablar con el presidente de Águila para finalizar de una vez por todas la relación contractual con el club. Luego habrá que esperar. El torneo casi se termina y hay que esperar qué oportunidades habrá a futuro para trabajar como entrenador.

No se va con las manos vacías de las filas negronaranjas. Le deja un título a los emplumados, el primero en su carrera a escala de primera división. Cómo toma esto?

Sí, pero también ganamos Campeón de Campeones y Súper Copa contra Santa Tecla en julio pasado. Queda también una experiencia positiva de haber estado en los dos juegos ante Saprissa, de Costa Rica, por octavos de final de Liga CONCACAF. Se lograron cosas importantes en tan poco tiempo. Lograr tres títulos no es nada fácil y pues, el fútbol debe continuar.

¿Y su relación con el camerino de Águila queda en buenos términos?

Excelente. Solo unos minutos después de que Águila hiciera oficial mi salida, se comunicó conmigo Benji Villalobos ,para expresarme la pena por no habernos podido defender dentro de la cancha. Hicieron su máximo esfuerzo y sé que lo pueden seguir dando, porque tienen un gran grupo. Todavía pueden continuar con aspiraciones. Yo le dije a Benji que hay que ir tras el objetivo. Ahora lo primero es lograr clasificar a postemporada. No hay que perder de vista eso. Hay un buen camerino, un buen grupo, buenos jugadores. Espero que en la medida de lo posible, ellos puedan continuar.