Carlos Romero "Es incómodo caer en este bache"

Carlos Romero, técnico del Águila, dijo al final del partido con Sonsonate que su equipo está viviendo un momento difícil en la liga, del cual deben salir de inmediato a fin de no alejarse de los primeros lugares.

"Sabemos que la tabla de posiciones ya se comprimió bastante, todo eso hace que la competencia sea más dura. Sabíamos que este torneo sería difícil, somos el equipo campeón y todos los equipos que nos enfrentan busca ganarle al campeón", aseguró Romero.

El estratega migueleño aseguró que "el equipo no juega mal, hoy (sábado) no nos encontramos con el gol ante un rival que puso su ritmo en la cancha. Sabemos que debemos mejorar en todo, en todas las líneas, nos hacen falta jugadores importantes para nosotros, hay jugadores que aún no están jugando al 100 por ciento y los estamos sacrificando".

"El equipo está haciendo un gran esfuerzo que hasta el momento no está alcanzando para salir de este hoyo en que hemos caído", indicó.

Sobre si en lo personal preocupa esta mala racha en la liga, Romero aseguró que "a nadie le gusta estar y caer en esta situación que el fútbol te brinda, no solo es cosa que vive Águila, el fútbol separa buenos y malos momentos y ahora estamos pasando uno malo".

"Seguiremos esforzándonos a fin de poder salir de esta situación difícil que estamos pasando. Se viene Independiente en casa y luego hay dos salidas difíciles en Metapán y Santa Tecla que debemos saldar para salir de esto", destacó.