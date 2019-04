Carlos Romero: “Queremos alcanzar a Alianza en el liderato”

Por ahora, el Águila está cumpliendo el objetivo de permanecer entre los primeros dos puestos de la tabla. Es segundo con 26 puntos y solo a cuatro de distancia de Alianza, el líder.

Pero el cuadro emplumado no quiere quedarse con eso, ahora busca alcanzar a los albos en la cima. Su timonel, Carlos Romero, dijo en una entrevista con Grupo LPG Deportes que su equipo está en buen camino.



Sigue el Águila entre los dos primeros de la tabla. ¿Se mantiene en esa idea de cara al cierre de fase regular?

Sí, pero queremos alcanzar a Alianza en el liderato. Tenemos juegos importantes en casa en los que hay que sacar los resultados. Doy mucho mérito a mi grupo, a mis jugadores, por la actitud que se ha mostrado. No hay duda de que cuando se cumplen las obligaciones el resultado tiene que ser favorable.



¿Quedó con sabor agradable luego del empate sin goles ante Alianza?

Sí, pero no nos podemos conformar. Es importante rescatar que en el juego contra Alianza cumplimos una vuelta sin perder. Era algo que no habíamos logrado anteriormente. El único juego que hemos perdido ha sido contra Alianza, en la primera vuelta. Esperamos seguir en esa racha. Mientras logremos la consistencia, los resultados van a aparecer.



¿Le consultaron de parte de la dirigencia la idea de traer el juego ante Alianza a la capital?

Es complicado para el jugador estar en cancha a 42 grados de temperatura. No es fácil. El estadio Juan Francisco Barraza no presta las condiciones. No es un terreno idóneo para nuestros jugadores. Eso no tiene que sonar a excusa. Hemos ganado ahí como hemos perdido. Son decisiones que se toman y se respetan.



¿Su equipo está ahora en la línea idónea de trabajo?

Estamos seguros de lo que venimos haciendo. Espero que mi grupo siga en esa línea. Se pueden equivocar, pero lo importante es darle el respaldo y apoyo a nuestros jugadores. Eso lo van a tener de parte del cuerpo técnico. Es un grupo unido, tenemos buen camerino y buenos jugadores. Con los resultados se opacan las cosas negativas.



Para usted, ¿el resultado está por encima de jugar bien?

Son dos cosas que siempre enmarcan a un técnico. Primero es que su equipo juegue bien, que haga juego elaborado desde atrás. Uno trabaja eso, pero ya adentro de la cancha, las decisiones las toma el jugador. El fútbol está lleno de decisiones y eso cuenta. Pero los resultados tienen que ir respaldando ese trabajo. Creo que ahora Águila está respaldado por esos resultados.



Nunca apuró la recuperación de Waldemar Acosta. ¿Pero cómo ha regresado el delantero uruguayo, luego de una lesión que lo alejó de las canchas desde diciembre de 2018?

Le está costando, pero es normal. Recordemos que perdió ritmo, la parte colectiva, pero sabemos que la va a recuperar y la única manera es jugando. Entonces, Acosta es un jugador sacrificado, que se complementa bien con Joaquín Vergés, Diego Coca y Santos Ortiz. Como él, también tenemos a Mártir Contreras, Richar Mercado, Brayan Paz.

Se viene Firpo para este miércoles en San Miguel. ¿Cómo llegará Águila con un poco más de dos días de recuperación?

Firpo es un rival duro. De igual manera, estamos obligados a ganar, estamos en casa. Sabemos que es un rival difícil. Esperemos que lo hecho contra Alianza nos sirva ante Firpo para poder sacar un resultado. Estos son los juegos más difíciles. Nos pasó en copa, que perdimos con Jocoro. Estos rivales frente a Águila se juegan la vida.