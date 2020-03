Carlos Romero presentó su renuncia al Quiché guatemalteco

El estratega Carlos Romero presentó su renuncia como entrenador del Deportivo Quiché el pasado domingo por la noche y fue aceptada por el presidente del equipo, José Zabala. De esta manera, el nacional finalizó su travesía en el fútbol chapín de la segunda división.

De acuerdo con el cuscatleco, fue él quien presentó su renuncia por escrito debido a las "circunstancias que pasan en el fútbol" y luego de la derrota sufrida este fin de semana ante el Nueva Concepción por 4-0, no tuvo más remedio que "dar un paso al costado". Romero dirigió un total de ocho encuentros en donde ganó tres, empató dos y perdió tres en el vecino país.

"Llegamos a una decisión para rescindir el contrato de mutuo acuerdo con el presidente del equipo. Tomé esta decisión por cuestiones laborales y pensando también en otros aspectos tanto deportivos como familiares. Siento que jugamos muy bien en cada partido, siempre propusimos pero no estaban las cosas de la manera que quería que estuvieran", aseguró el timonel.

"El ambiente no era el mejor pero este tipo de experiencias me ayuda para formar el carácter y tener madurez deportiva. Estoy agradecido con la confianza de la directiva y los jugadores pero hay cosas que se terminan y aquí finalizamos esto. En un inicio el presidente no quería que me fuera porque le agradaba el trabajo que tenía en el equipo, pero entendió mi situación", agregó.

De acuerdo con Romero, se trabajó bien pero hubo factores que le desmotivaron sin precisar cuáles. "Son cosas que pasan pero el ambiente no era el idóneo. Entonces, uno tiene que tomar las decisiones. No estábamos mal en la tabla y sabía que podíamos dar pelea, pero era momento de salir", señaló.

El estratega nacional aseguró que cuenta con otras ofertas que, sin dar mayores detalles, confía en que puedan quedar en buen término y seguir su carrera como entrenador. Romero dirigió en el fútbol salvadoreños a equipos de segunda y primera división en donde destaca su paso por el Águila, con quienes alcanzó el título del Clausura 2019.