Carlos de los Cobos: "No tenemos presión"

El técnico mexicano Carlos de los Cobos afirmó que no hay presión previo al debut de El Salvador en la Copa Oro 2019 frente a Curazao, en el Indepence Park de Jamaica.



El estratega azteca brindó declaraciones a los medios de comunicación salvadoreños y jamaiquinos, un día antes de su debut en el torneo regional. De los Cobos fue certero en afirmar que en el grupo no existe presión en el aspecto de goleo previo a su primer compromiso.



"No hay presión. Golear no es una referencia; nunca hemos sido una selección que haga demasiados goles porque no tenemos ese potencial ofensivo. No es cierto que seamos una selección goleadora", dijo Carlos de los Cobos.



Sobre su rival Curazao, De los Cobos alagó al conjunto caribeño, quien viene de ganar la King's Cup en la región asiática. El estratega nacional también mando un mensaje a su rival, cuando reveló que ha estudiado mucho al combinado que será su rival el día de mañana.



"Hemos analizado a Curazao y es una selección técnica que ha mejorado mucho. Trataremos que no aparezcan las virtudes del rival. Confío mucho en nuestra selección", subrayó.

"Aspiramos y queremos iniciar bien y ganando pero decirlo es fácil. Enfrente tenemos a un equipo fuerte físicamente. Tendremos un partido interesante" pic.twitter.com/nmNomoZVST — Josué Valiente (@JosueValiente47) 16 de junio de 2019



Sobre México, De los Cobos agregó que "Siempre he creído que México es la selección y la liga que está por encima del resto en la zona de CONCACAF y es normal. Hablamos de jugadores de un alto nivel. Es el favorito para ganar la Copa Oro", concluyó.

@elgraficionado. En cinco minutos inicia la conferencia de prensa con el técnico Carlos De los Cobos y el guardameta Henry Hernández. pic.twitter.com/n992CDhI19 — Josué Valiente (@JosueValiente47) 16 de junio de 2019