Carlos de los Cobos dirigirá la selección sub-20

El presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, confirmó que el timonel mexicano, Carlos de los Cobos. se hará cargo de la dirección técnica de la sub-20 en el premundial que se jugará en Miami del 1 al 20 de noviembre. El equipo nacional estará en el grupo F con Curazao, Islas Caimán, Guatemala y Guayana.

"El profesor De los Cobos me manifestaba que no solo iba a ser el coordinador de selecciones juveniles, sino que va a ser el principal del cuerpo técnico de esta selección siempre y cuando no exista algún choque entre la selección mayor y la selección sub-20", apuntó Carrillo.



Luego, Carrillo dijo que del 18 al 28 de octubre habrá un campamento de preparación en Estados Unidos para este combianado juvenil. Se espera, según Carrillo, que haya cinco juegos amistosos. Uno de los rivales podría ser Costa Rica.