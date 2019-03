Carlos de los Cobos habla de la 'presión' por partidos amistosos y de Liga de Naciones

Guatemala no tiene las mismas características que Jamaica pero el seleccionador Carlos de los Cobos resalta que jugar bien, tener la pelota, que la defensa luzca sólida y se potencie el equipo con otros elementos le sienta bien a la escuadra nacional que se juega el pase a Copa Oro en 19 días.

''Nos enfrentaremos a un equipo de Guatemala que ha trabajado bastante, tuvieron problemas y se han dedicado a trabajar. Han sumado siete microciclos el año anterior, cuatro en 2019 y cinco partidos de preparación, eso indica que será una prueba importante para nosotros", señaló el mexicano.

"Es cierto que Guatemala y Jamaica son diferentes pero los conceptos de juego tenemos que aplicarnos ante cualquier selección o estilo de juego, vamos a pensar en la posesión de la pelota, de la llegada con frecuencia al arco rival, de mantener una defensa sólida, esos conceptos tenemos que aplicarlos en el partido y que ese juego nos deje enseñanza'', apuntó De los Cobos.

No haber jugado previo al duelo del 23 de marzo ante Jamaica habría sido negativo para el seleccionador. ''Hacía falta tener actividad, no la hemos tenido en el año y necesitamos jugar un partido, nos viene bien".

Cuando toque el duelo ante los 'Reggae Boyz' lo tiene claro, habrá presión máxima. ''Estamos obligados a ganar, el empate no nos sirve y nos deja fuera de Copa Oro. Por eso el objetivo es ganar. Cuando tengamos a todo el grupo lo concientizaremos de que no tenemos otro camino, la presión es buena porque te permite estar alerta y concentrado. Esperamos que ante Jamaica ganemos que es lo principal'', mencionó.

CARAS NUEVAS

Para este juego de selección, el timonel busca darle minutos a todos los jugadores, en especial a los cuatro que se suman: Tomás Granitto, Marvin Monterroza, David Rugamas (quien trabajó en el microciclo anterior) y José Peña.

''Este partido nos permite ver jugadores como Monterroza, Rugamas, 'Puma' y Granitto. Ver otras opciones puede fortalecernos y llegar bien preparados al partido más importante que es contra Jamaica", dijo.

Sobre Granitto, quien no juega con El Salvador desde 2013 cuando viajó con la sub 20 que compitió en el Mundial de Turquía, agregó que ''(él) está ilusionado porque podemos encontrar un buen elemento, es un chico joven que tiene mucho fútbol, proyecta mucho a su equipo, ya jugó un Mundial con nuestra selección Sub 20, conoce el ambiente. La idea de este partido es tratar de poner a jugar a todos, a los que tenemos que evaluar''.