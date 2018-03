Casanova llega hoy a El Salvador para dirigir al Águila

El entrenador uruguayo Jorge Casanova aseguró que llegará este martes por la noche al país, para que un día después pueda dirigir su primera práctica al frente del equipo negronaranaja. El timonel charrúa traerá a un preparador físico, Fabián Bebotto.

A su llegada, Casanova pedirá a su asistente, Marvin "la Perica" Benítez, todas las referencias de los jugadores con los que cuenta el plantel emplumado.

A parte de eso, también quiere ver de cerca a los jugadores Nicolás Muñoz, Isidro Gutiérrez y Ronald Torres, quienes fueron puestos en la lista de transferibles.

Casanova tendrá al menos diez días para familiarizarse con la plantilla. El 14 enero tendrá que debutar con los aguiluchos en el Clausura 2017, contra Luis Ángel Firpo. Desde ya, el timonel charrúa prevee pocos cambios en la interna migueleña.

"No creo que haya mucho para modificar. Águila es un equipo que peleó el campeonato pasado. No creo que haya muchos cambios por hacer. Sé que algunos refuerzos también van a llegar, así que creo que hay un equipo competitivo. Solo hay que reactivar el hambre de gloria", apuntó Casanova, en plática con EL GRÁFICO.

NO SABÍA DE LA HUELGA

La semana pasada los jugadores emplumados decidieron los entrenamientos por un atraso salarial de 11 días. Pero un día después, los futbolistas volvieron a las prácticas, luego de que la dirigencia resolviera el inconveniente.

Casanova no estaba informado sobre el caso, pero sentó postura.

"No se me informó sobre eso, pero son cosas que pasan. En Uruguay muchas veces el jugador se manifiesta. El jugador tiene necesidades. Uno fue jugador, son cosas entendibles, las cuales uno apoya. El jugador está en su derecho de reclamar o protestar si no se le cumple", indicó el nuevo entrenador del Águila.