Casemiro: "Ojalá podamos disfrutar mucho tiempo de Isco"

El centrocampista brasileño del Real Madrid Casemiro, destacó el partido que realizó Isco Alarcón en su regreso a La Rosaleda donde fue ovacionado con su gol y asistencia, y deseó "disfrutar mucho tiempo de la magia" del centrocampista malagueño.

"Isco siempre fue importante en el Madrid. Sabemos el cariño que tiene Málaga por él, porque ha hecho historia aquí como la está haciendo en el Real Madrid. Ojalá siga mucho con nosotros porque es un gran jugador y podamos disfrutar mucho tiempo de su magia", aseguró en Movistar Partidazo.

Casemiro mostró la mentalidad que tendrá el equipo madridista hasta el final de la competición. "Sabíamos que el Málaga en la tabla no está bien pero tiene su tradición en la Liga y es difícil en su estadio. Jugar aquí tiene dificultad pero hemos tenido el control. Es una pena el gol final porque nos podíamos ir con la portería a cero, pero seguimos sumando".

"Mientras haya Liga hay que seguir peleando por hacer lo mejor porque este escudo te obliga a ello. Vamos a querer seguir sumando de tres en tres y ojalá fallen los equipos de arriba para estar más cerca de ellos", añadió.

Casemiro puso en peligro a su equipo con un error en la primera parte, del que luego se desquitó marcando. "Jugar de medio centro defensivo tiene esos detalles, es una posición difícil. He fallado pero ha hecho un paradón Keylor y luego robo balón y meto gol. He fallado pero no pasó nada".