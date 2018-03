Casi es campeón

Lee también

Honduras, que ya tiene su boleto para la Copa Oro de la CONCACAF, está a un paso de conquistar su cuarto título de la Copa Centroamericana al totalizar 10 puntos de 15 posibles, tras igualar ayer con Costa Rica, que ya no tiene opciones para revalidar su condición de actual campeón.El equipo hondureño, dirigido el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, se adelantó en el marcador en el minuto 16 con un gol de Éric Andino, que venció al portero Patrick Pemberton con un zurdazo que no llevaba mucha potencia pero sí mucha colocación.Tras la anotación de Honduras, los costarricenses llegaron varias veces pero sin crear un real peligro para el equipo catracho, una de ellas un tiro de larga distancia de Marvin Angulo, que salió desviado en el minuto 44.Costa Rica esperó hasta el segundo tiempo para la igualada, que llegó en el minuto 60 a través del defensa Calvo, quien anotó con un potente remate por la banda izquierda, tras varias llegadas que ya le venían creando problemas a la defensa hondureña.Los costarricenses siguieron el asedio sobre Honduras en todo el resto del partido, mientras el equipo catracho se mantuvo jugando con tranquilidad casi sin armar contragolpes.Con este resultado, Honduras, que ha ganado la Copa de la UNCAF en tres ocasiones (1993, 1995 y 2011), totaliza 10 puntos de 15 posibles y prácticamente tiene asegurado su cuarto título, porque su quinto y último compromiso lo tiene el próximo domingo con Belice, que está de último en la tabla de posiciones con un solo punto.Costa Rica, por su parte, con el empate de hoy ante Honduras queda con 6 unidades y sale de carrera para revalidar su condición de actual campeón de la Copa Centroamericana.El equipo dirigido por Óscar Ramírez, que cerrará su actuación mañana ante Panamá, ha ganado ocho de las 13 ediciones de la Copa de la UNCAF.El torneo regional, de formato todos contra todos, clasifica directo a los cuatro primeros y el quinto a una repesca con Haití, para la Copa Oro. Guatemala no participa por estar castigada por la FIFA desde el año pasado.