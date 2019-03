Castillo: "Perú pensó que iba a ganar con poco esfuerzo"

Alberto "Chochera" Castillo, timonel peruano que dirigió a FAS, Firpo, Águila, Metapán, Sonsonate y Limeño, comentó el amistoso entre Perú y El Salvador, este martes, para la radio inca, Ovaciones.

Después de eso atendió a EL GRÁFICO, para hablar de lo que presentaron los dos equipos en la cancha del Robert F. Kennedy, de Washington.



"El mérito de El Salvador fue defenderse bien. En la radio en que comenté el partido coincidimos en que a Perú le cae bien esta derrota. Antes de ir al Mundial hizo una gira muy buena en que le ganó a todo mundo. Al mundial llegó un poco sobradito. Eso también nos pasó en el 82", apuntó Castillo



Para el estratega inca, cree que esta derrota de la selección de la franja no pudo haber llegado en mejor momento.

"Creo que Perú hizo un buen primer tiempo. Pero la pelota no entró en el arco rival por desidia de algunos. Creo que nos cae bien la derrota para replantear, porque Perú tiene un equipazo. Creo que hay dos o tres puestos que hay que cubrirlos un poco mejor, pero después de eso, tenemos un equipazo ", apuntó el estratega inca en charla con EL GRÁFICO

Por otra parte, Chochera no se atrevió a decir si Perú subestimó a El Salvador. Pero cree que no hubo continuidad en la búsqueda del GOL. "Perú pensó que iba a ganar con facilidad y también fueron clave los dos mano a mano que no definimos. Se pensó que con poco esfuerzo se iba a lograr el objetivo", indicó el timonel inca.