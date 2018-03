Castillo en la cuerda floja

Lee también

Luego de la derrota de ayer ante el Alianza, el técnico del Sonsonate, Agustín Castillo, declinó dar declaraciones a la prensa.En su lugar salió al paso el presidente cocotero, Pedro Contreras, quien aseguró que no hay ningún inconveniente de parte de la dirigencia para que el peruano siga en el banquillo del equipo.“Nosotros no lo estamos quitando. El profesor puede terminar tranquilamente, porque tampoco tenemos problemas con el descenso. Nosotros lo respaldamos, porque en ningún momento le hemos dicho algo al respecto”, explicó Contreras.El dirigente manifestó, eso sí, que el único detalle es que Castillo ya no goza de la aprobación de la afición del equipo. “Eso que quede bien claro. La afición no lo quiere ya. Pero eso es distinto”, aseguró.Por su parte, Luis Contreras, porteros de los occidentales, dijo que Castillo tiene el respaldo de los jugadores. “El ‘profe’ tiene nuestro apoyo y nosotros tenemos el apoyo de él, para que demos todo”, aseguró el guardameta cocotero.