Castillo luego de fichar por el Águila: “Quedé en deuda por no salir campeón con FAS”

Fernando Castillo es una de las altas para el campeón nacional Aguila para la próxima temporada 2019-2020. Desde la concentración de la Selecta Preolímpica Sub 23 habló con El Gráfico sobre su nueva etapa profesional.

“Estoy contento y tranquilo por tener nuevo equipo. Es una gran responsabilidad llegar al campeón nacional y espero dar lo mejor de mí como siempre lo hago para ganarme un puesto en el once titular”, mencionó Castillo.

Jugar en la Liga Concacaf es una motivación para él “con FAS tuve la posibilidad de jugar partidos internacionales y quedé satisfecho de hacer un buen papel”, explicó.

Dijo sentirse en confianza porque tiene amigos en el nido. “Ya he tenido de compañeros a Walter Chigüila y Ricardo Guevara. En Aguila ya he tratado también con Diego Coca y Benji Villalobos, me sentiré bien”.

También habló de su exequipo. “Tres años estuve con FAS. Antes estuve en la reserva, luego de pasar por Turín FESA. En este tiempo pudimos estar peleando el título pero nos quedamos tan cerca en el Apertura 2018 cuando Alianza nos eliminó en semifinales, ese debía ser nuestro torneo. Me quedé con esa deuda de no salir campeón con FAS y es lamentable que otros jugadores se hayan marchado sin experimentarlo tampoco, con excepción de Juan Carlos Moscoso que fue parte del último campeonato del equipo (2009)”, apuntó.

Sobre su situación económica con el conjunto asociado, dijo “estoy a la espera de que nos paguen, a ningún excompañero le han abonado. De ese tema, no puedo decir más”.

De la Selección Preolímpica dijo estar motivado “tenía esa seguridad de que estaría en la lista de convocados. Hay grandes expectativas con el profesor Memo Rivera, quien es un gran entrenador y persona, trata de decir las cosas con sinceridad. La competencia es buena en esta selección, con muchos jugadores que nos conocemos en el medio como Ezequiel Rivas, Elvin Alvarado, Kevin Reyes… Ayudarán mucho al equipo”.