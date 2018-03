Cerca del equipo final

Lee también

La selección nacional tiene todavía que definir quiénes son los 23 jugadores que participarán en la Copa UNCAF. Aunque solo serán tres los elementos que quedarán fuera, la decisión no será fácil, por lo que cada uno de los miembros del grupo trabaja por ser de los que viajen con el combinado cuscatleco.Uno de los jugadores que espera disputar minutos oficiales con la selección por primera vez la copa es Marlon Cornejo, quien hasta el momento solo cuenta con convocatorias, sin ser alineado, pero confía en ser parte de la nómina final.“Será difícil tener un cupo dentro de la selección, porque han llegado buenos jugadores, pero hay que estar esforzándose hasta el máximo para pelear por estar entre la lista final, hay que estar en cada entreno lo mejor posible y de esa manera ser tomado en cuenta por el entrenador”, explicó el lateral izquierdo del Santa Tecla.Para Cornejo, el título conseguido con el cuadro tecleño lo ha motivado, pero tiene más hambre de gloria y por eso desea formar parte de este torneo.“Me siento contento con el logro obtenido con el Santa Tecla, pero estar en selección es un reto diferente que queremos sacarlo adelante de la mejor manera posible, estoy feliz porque me dan la oportunidad de estar acá”, agregó el zurdo.Por su parte, Ibsen Castro es uno de los jugadores que ha venido creciendo en la selección en los últimos dos años. A pesar de no haber sido titular con el Águila en bastantes juegos del torneo pasado, Castro siente que llega un buen nivel y puede aportar mucho a la selección nacional.“Estoy trabajando fuerte para llegar en el nivel más alto para encarar el torneo, si estamos en selección es porque llegamos en mejor momento, espero aprovechar la oportunidad que el entrenador me ha dado para aportar, este es el grupo que se viene manejando desde la eliminatoria, esperamos hacer una buena Copa UNCAF y lograr ese objetivo de clasificar a Copa Oro”, sostuvo Castro, quien aprobó la llegada de Benji Villalobos y Rodolfo Zelaya.“Sabemos que Fito y Benji están en un buen nivel, y la selección es para los que están lo mejor posible, ellos andan en su mejor momento, ojalá le salgan bien las cosas y puedan poner en alto el país y reivindicarse”, agregó.