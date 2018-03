Cerén sería capitán ante Honduras

Lee también

Eduardo Lara, seleccionador nacional mayor, verá hoy el trabajo de Darwin Cerén. Lara no pudo contar con ese volante, ante Costa Rica, debido a un juego de suspensión aplicado sen septiembre pasado, en el juego ante Canadá.El mediocampista, del Terremotos de San José, de la MLS, ya pagó su sanción, y ahora entra en los planes de Lara para el juego de este domingo ante Honduras.Ayer, Lara vio al volante en el trabajo con el grupo de los qhe no jugaron y sacó sus conclusiones. "Para mí, es un jugador bien importante. Contar con Darwin ante Costa Rica hubiera sido importante. De pronto hubiéramos podido concretar alguna oportunidad de esas que no se concretaron", apuntó el estratega de la Azul.Cerén esta incluido entre los tres capitanes de la selección. Según el orden de Lara, Cerén es el segundo capitán. Por el hecho de poder salir como titular ante Honduras, Cerén podría tener el gafete, que ante Costa Rica fue para Henry Romero."Yo tengo mi linea de capitanes. Pero lo más importante es queque logremos una buena unión con el grupo, como ustedes lo han notado, tanto en El Salvador, como acá. Muy probablemente, él sea el capitán. Lo estamos analizando. Pero acá es más de tener en la cancha un grupo que se entregue", apuntó el estratega del combinado absoluto.b