Cerén sobre Fito Zelaya: “No decido a quién convocan”

El mediocampista Darwin Cerén, jugador del Terremotos de San José de la MLS, no se guardó nada a la hora de vertir su opinión sobre la convocatoria a la selección de Rodolfo Zelaya y Benji Villalobos, dos de los jugadores que en hace algunos años recibieron sanciones por presuntas implicaciones en amaños de partidos.

“Creo que el profesor (Eduardo Lara) está en su derecho de llamar a quién quiera, yo no tengo porqué meterme. Yo no decido a quién convocar, simplemente es mi manera de pensar y ustedes (medios) antes ya lo sabían”, externó Cerén de manera tajante.

El jugador, en anteriores entrevistas, había mencionado que Zelaya no era necesario en la selección y dejaba entrever su molestia por la implicación del delantero en irregularidades.

(http://www.elgrafico.com/2015/09/02/darwin-ceren-zelaya-no-habria-hecho-la-diferencia).

Pero esta mañana suavizó su postura: “Vengo a la selección a hacer mi trabajo, vengo a dedicarme a la selección, aportar mi granito de arena, cada quién que haga lo que debe de hacer. No tengo porqué meterme con nadie, simplemente me debo a la selección, la selección me sacó de aquí, del fútbol de acá y de agradecimiento siempre he estado a la disposiciónde cualquier cuerpo técnico y de cualquier convocatoria”, afirmó.

Franco y directo, Cerén mantuvo su postura anterior de manifestar su desacuerdo al llamado de Zelaya a la selección mayor pero insistió que dicho llamado “es una responsabilidad que el profe tomó, nosotros como jugadores no tenemos porqué meternos o porqué juzgarlo, si él tomó a bien que (Zelaya) estuviera en la selección nosotros simplemente tenemos que hacer nuestro trabajo en la cancha”.

“Si hay frutos para la selección, para la gente, pues bien, y si nos va mal pues también, el profesor tomó su responsabilidad y solo nos queda trabajar para que esto fluya”, destacó el capitán de la selecta en la última eliminatoria mundialista.

SIN PALABRAS

Cerén admitió que por el momento no ha cruzado palabras con el atacante usuluteco y aseveró que tampoco le preocupa hacerlo.

“Por el momento no hemos tenido conversación, vengo acá a hacer mi trabajo; que si (Zelaya) me va a hablar o si yo no le voy a hablar, eso no me quita el sueño, vengo por lo mío, por mi trabajo, porque quiero a la selección”, expuso.

Sobre si este tema podría afectar los ánimos de la selección mayor para encarar los partidos, Darwin confesó que “siempre he dicho que los problemas quedan fuera del campo. Para mí no hay distinción con nadie, vengo a hacer mi trabajo independiendtemente con quién me toca jugar y ya fuera del campo ya es otra cosa”.

Finalmente, Cerén reafirmó su postura de acatar la decisión del cuerpo técnico.

“Nunca he dicho que Benji o Fito Zelaya sean malos jugadores. Ellos son buenos jugadores y lo han demostrado. Ojalá sigan demostrando eso dentro del campo y que comiencen a ganarse la confianza de la gente y de algunos compañeros, porque sí la perdieron ahora tienen ese reto”.