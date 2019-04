Cerritos, desde México: "Es difícil ahora poder jugar como titular"

El nombre de Alexis Cerritos se hizo popular en selecciones desde 2016, cuando fue al eliminatorio sub-17 de UNCAF en Costa Rica. Un año después fue al Premundial de la categoría en Panamá.

Después, en 2018, fue llamado a la selección mayor para amistoso ante Honduras, en junio. Luego fue al Premundial sub-20 de Bradenton, en noviembre de 2018.

Actualmente, Cerritos milita en el equipo sub-20 de Pachuca, de México. En charla con este medio contó cómo ha pasado los días en ese plantel tuzo y de que está a la espera de un llamado para selección nacional sub-23, que este año disputará eliminatoria de CONCACAF para Tokio 2020.

¿Cómo va el trabajo con el equipo sub-20 de Pachuca, en México?

Todo está bien ahorita. Vamos en primer lugar, gracias a Dios y, personalmente, estoy tratando de adaptarme lo más pronto posible. Me estoy preparando día a día para lo ue viene. Ahorita las cosas nos están saliendo con el equipo.

¿Cómo se trabaja en las fuerzas básicas en México?

Creo que todo lo hacen con muy buena intensidad, todo lo toman de una forma profesional. Eso es lo que los hace diferente. Por eso es que de este club han salido muy buenos jugadores para Europa y otros lados.

¿Qué tan competitivo es el torneo sub-20 y en qué lugar está Pachuca ahora?

Creo que la competición es buena en todos los equipos. No hay un equipo que no tenga buenos jugadores. Todos son buenos, pero gracias a Dios estamos en primer lugar y ojalá que sigamos así para entrar a la liguilla. Jugar en esta categoría es casi jugar en el primer equipo. Los jugadores son de un muy buen nivel.

¿Está como titular ahora o le toca esperar?

Pues al principio me tocó ser titular y ahorita estoy esperando turno. Siempre estamos ahí, apoyando al equipo. Trabajamos duro día a día para estar listos por cualquier cosa.

¿Es muy complicado por ser titular?

Sí. Es que vengo como nuevo. El equipo ya tiene sus jugadores, quienes bajan de la mayor a jugar. La calidad es muy buena. Es difícil ahora poder jugar como titular, pero yo siempre le estoy metiendo el doble o el triple en los entrenos para que me puedan tomar en cuenta en los partidos.

¿Cómo va su inclusión en el camerino de ese plantel de Pachuca?

Pues, al principio, me costó adaptarme. Hubo nuevos técnicos y nuevas propuestas, pero ahora creo que ya me adapté al grupo. Ya vi el estilo de juego que se emplea acá. La relación entre todos es muy buena, pero acá cada uno se tiene que ganar un puesto, nadie lo tiene seguro.

Entendemos que con quien más habla de este paso en México es con su padre, Ronald Cerritos. ¿Es así?

Casi todos los días hablo con él, en las buenas y malas. Me dice que siga trabajando, que me siga preparando. Me dice que si juego, que le meta con todo y si no, me pide que sea paciente, que en el fútbol no sabes cuándo van a cambiar las cosas.



¿Entendemos que está a la espera de un llamado a integrar la selección

preolímpica, que debe eliminarse este año para Juegos Olímpicos de 2020?

Pues, siempre estamos esperando. Si me llaman, fuera de nuevo un honor jugar para la selección y representar los colores. Todo es lo que diga Dios. Siempre estamos dispuestos a representar esos colores.