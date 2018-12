Chalatenango: “Despertamos de un sueño”

El plantel del Chalatenango abandonó el camerino del estadio Cuscatlán 45 minutos después de finalizar el partido que perdieron 7-0 ante Alianza, ayer. El único que habló sobre la debacle deportiva fue su timonel, Álvaro Misael Alfaro, quien aseguró que la derrota no es del todo un fracaso.

“Alianza nos ha despertado de un lindo sueño que todos teníamos cuando accedimos a cuartos de final. Pero como todo sueño, éste se termina. La diferencia fue abismal, siempre dije y se me criticó cuando dije que nos enfrentaríamos a un monstruo como Alianza y ellos demostraron el porqué son el mejor equipo del país, que tiene la mejor plantilla y al técnico más exitoso que hay por ahora”, expresó.

SIN RECURSOS

Sobre el partido, Alfaro no puso excusa alguna por la golpiza recibida.

“Es el reflejo de lo que tenemos. Estoy agradecido con la dirigencia del equipo por haberme dado la oportunidad de tomarlo, fue un mes y días que estuvimos con este equipo y la verdad no tenía de dónde tomar mano, jugamos sin dos jugadores importantes que no se lograron recuperar de sus lesiones como Alvarenga y Morales y la verdad no hay manera de maquillar este marcador”, aseguró.

Sobre su futuro, dijo que no tiene claro si seguirá con el Chalatenango en el Clausura 2019.

“No sabemos todavía si continuaré. Mi contrato finalizó cuando terminó el partido ante Alianza. Reitero que me siento orgulloso de haber dirigido a este plantel, no sé cuándo podemos sentarnos con el doctor Rigoberto Mejía, él está fuera del país y esperaré para hablar”, declaró Alfaro.