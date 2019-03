Chalatenango anuncia paro de labores por deuda salarial

El AD Chalatenango no volverá a los entrenamientos la próxima semana hasta ver solventada la deuda salarial que acumulan de dos meses en el Clausura 2019, según manifestó Misael Alfaro, técnico del equipo, tras el empate en casa ante el Municipal Limeño.

"Nos ven como el malo de la película, si estoy haciendo mal las cosas que venga el doctor (Rigoberto Mejía, presidente), que me cancele mi contrato y me voy, pero creo que estamos haciendo el sacrificio la mayoría, es injusto que nos señalen porque nosotros no somos los malos, hay que volver a ver a otro lado ", dijo Alfaro.

El entrenador señaló que los jugadores "ya no tienen dinero para la comida, gasolina, los extranjeros llegaron sin tres días sin comer (a los entrenamientos), entre todos les ayudamos. Esperamos que esta situación se solvente. Son dos meses y esperamos que se solvente pronto, que se acerquen los directivos, no vemos a nadie. Pero aplaudible lo de los jugadores, me voy con eso".

Acá podés escuchar sus declaraciones completas:

"Es de tener conciencia, los extranjeros necesitan y nosotros les apoyamos, pero ya casi se nos acaba la gasolina a todos, es duro, pero no afecta en lo deportivo, nos mostramos bien", añadió.

Misael además aseguró que "entendemos que el presidente adolece (cirugía), pero hay más directivos. No esperaremos más, vamos a muerte con los jugadores, la decisión que ellos tomen la respetaremos", concluyó.