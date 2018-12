Chalatenango confirma el plan de trabajo para el Clausura 2019

Los norteños pasaron de no clasificar en el Clausura 2018 a entrar a cuartos en el torneo pasado. En 2019 las metas son mayores porque quieren ser protagonistas.

La directiva norteña le dio el respaldo al cuerpo técnico, encabezado por Álvaro Misael Alfaro, quien llegó junto a Rafa Tobar y Fidel Mondragón, llegó a mediados de octubre.

AD Chalatenango fue el tercer equipo que reanudó su preparación, tras FAS e Isidro Metapán, para alistarse al Clausura 2019, torneo donde los norteños conocieron la petición del presidente y alcalde, el Doctor Rigoberto Mejía, quien les recalcó que espera que clasifiquen entre los primeros cuatro y que el promedio por vuelta sea de 15 puntos, no menos, para lograr ese objetivo.

Los alacranes están en proceso de renovación. Ya no siguen tres de los extranjeros argentinos (Alan González, Martín Álvarez y Alejandro Villani). Un nacional que rescindió su contrato para jugar con CD Chiantla de Guatemala fue Edgardo Mira.

De momento, ya son oficiales dos fichajes: los nacionales Miguel Lemus y Edwin Sánchez.

QUÉ NECESITAN

El técnico Misael Alfaro comentó a El Gráfico ''Estoy contento, motivado y agradecido con el doctor Rigoberto Mejía, así como con la afición, porque me da la oportunidad de trabajar y tratar de armar un equipo que sea más competitivo. Estoy pensando en un central nacional, un lateral derecho que nos llegue a dar la solvencia futbolística para que no nos anoten, un volante cinco de preferencia nacional y sólo dos extranjeros en el equipo, no me gustaría tener muchos. Esos dos delanteros tienen que ayudarnos mucho primero Dios''.

A la consulta si continúa el atacante argentino Ramiro Rocca, quien tiene contrato vigente y quien destacó con 11 goles en su primer torneo, Misael respondió: ''Rocca tiene contrato, pero no sé si va a volver, aparentemente es fijo y tiene previsto incorporarse el 3 de enero, pero veremos dos extranjeros más por si decide no volver, necesito gente que ayude''.

De acuerdo al timonel del cuadro morado, Chalatenango está enfocado en la parte física pero no descarta jugar un partido de pretemporada, ya que el 9 de enero se reanuda la serie de 16avos de final de Copa El Salvador (contra Turín, campeón de zona centro occidente de Tercera División) y el 12-13 de enero inicia el Clausura 2019.

''Por el 2-3 de enero me gustaría un juego de preparación, pero en este momento me enfoco en lo físico que es lo que nos faltó y hemos trabajado tres días, el grupo de jugadores está muy comprometido y ha corrido un prometido de 27 km, además de hacer un trabajo de pelota, siempre lo físico es necesario para estar a la altura de la exigencia que se nos viene''. apuntó.