Chalatenango en huelga por falta de pago

El Chalatenango suspendió los entrenamientos de hoy debido a una deuda salarial de tres meses con los jugadores, quienes señalan que, de no encontrar salida pronta a la situación, no se presentarían al partido de este sábado ante el Isidro Metapán.Bladimir Díaz, delantero del equipo norteño, manifestó que no solo les preocupa la deuda salarial, también el ambiente laboral dentro del grupo.Denunció que hay limitantes con el agua durante los ntrenamientos, falta de bebidas hidratantes para los partidos y hasta amenaza de desalojo para algunos jugadores del equipo de sus casas por la falta de el pago del alquiler, como es el caso de los colombianos Carlos Angulo y Mauricio "Café" Mendoza.“No entrenamos (hoy) por la deuda salarial y porque no se ve una solución, esto está complicado. Hoy llegó el licenciado (Fernando Alas, presidente) pero igual, él no toma decisiones, es difícil porque no tiene el método para solucionar los problemas, depende de otras personas, cada vez se vuelve más preocupante todo. A algunos jugadores ya les pidieron la casa, a Carlos Angulo y Mauricio Mendoza; también a Rafael Lucha (portero) no le han pagado. Todos están preocupados por la situación que se vive, veo difícil, por eso se tomó la decisión de no entrenar”, destacó.Los jugadores están citados para este viernes a las 8:00 de la mañana en el Gregorio Martínez. “En ese momento tomaremos una decisión como grupo para ver si nos presentamos al partido contra el Metapán”. declaró Díaz.Díaz está lesionado y comentó que no hay ni medicamentos para tratar las lesiones en el equipo: “son lesiones leves pero no hay como tratarme, por eso es que uno se tarda mucho en el proceso de recuperación, eso perjudica, no se puede entrenar en la semana y se pierde el ritmo de juego. No hay nada para tratar (medicamentos), a veces hay dolor, desearía una inyección para el dolor pero no la hay... está mal la situación, muy crítica”.El artillero cafetero comentó que el equipo pasa por una situación complicada en cuanto a los recursos, expuso que previo al partido ante el Municipal Limeño del pasado domingo, les dieron de almorzar pollo y papas fritas.“Pasamos al Pollo Campestre, comimos pollo con papas fritas, pero la hidratación es lo que costó, nos dieron un Powerade, bien poquito (pequeño). Incluso, el agua está escasa en los entrenamientos, pero está difícil la situación. Así como se ven las cosas le tememos al descenso, no porque no se pueda salvar la categoría, si no porque algunos jugadores no están llegando a entrenar porque no tienen dinero para la gasolina, no hay dinero”, extendió.“No hay promesa de pago, pero hay personas que quieren ayudar y solo están esperando que la directiva ceda el equipo, es la única esperanza que tenemos, que se reunan y que cedan el equipo, que esta nueva gente se haga cargo, así como veo las cosas todo está difícil, se complica todo”, concluyó.