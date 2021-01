Chalatenango se refuerza con un mexicano y dos jamaiquinos para el Clausura 2021

El defensor mexicano Everardo Rubio de 24 años y los jamaicanos Craig Foster de 29 años y Chevone Marsh de 26 años serán los nuevos refuerzos de Chalatenango para el torneo Clausura 2021 que iniciará el próximo 13 de febrero.



Los norteños buscan dejar en el olvido el torneo Apertura 2020 donde no logró clasificarse a la fase de cuartos de final y terminó penúltimo en la tabla acumulada con apenas 13 puntos en 16 fechas.



Ni la mano del costarricense Ricardo Montoya quien se hizo cargo del equipo chalateco a partir de la jornada seis evitó que el plantel blanquivioleta lograra superar la crisis deportiva en que cayó al sumar 14 partidos sin ganar hasta que logró despedirse del torneo con una victoria por 2-1 sobre el Once Deportivo en casa.



Fue por ello que la dirigencia norteña que preside Bertilio Henríquez hizo público esta semana de las bajas de cinco jugadores, entre ellos los extranjeros Luis Paradela de Cuba y Emerson Lalín de Honduras; además de cinco jugadores transferibles donde están el costarricense Sergio Córdoba y el atacante mexicano Carlos Félix Gámez.



El atacante Craig Jeffrey Foster retorna al plantel norteño procedente del Municipal Pérez Zeledón de Costa Rica y buscará superar lo hecho con los alacranes en el Apertura 2019 donde anotó 10 goles en 18 partidos de liga.



Por su parte, el puntero izquierdo, Chevone Omelli Marsh, nacido en Kingston hace 26 años y que cuenta con 1.60 metros de estatura, llegará por primera vez al fútbol nacional procedente del Cavalier SC de la liga profesional de Jamaica con quien anotó 12 goles en el torneo anterior hasta antes que la pandemia suspendiera el certamen local.



Además, Marsh es seleccionado de Jamaica desde el 2018 y fue parte de la sub 21 en el 2014 donde le anotó gol a su par de El Salvador con quienes perdieron 3-1 el 18 en el estadio Luis “Pirata” De la Fuente en el marco de los Juegos Centroamericanos y el Caribe celebrados en Veracruz, México.



Mientras que el azteca Rubio, nacido en Culiacán, México y ex defensor central del Colorados Springs de la United Soccer League (USL) de la segunda división de los Estados Unidos se incorporará al plantel morado a finales de este mes



“Gracias a mi representante quien fue el contacto directo con los dirigentes del Chalatenango. Por esta cosa de la pandemia no sabíamos hasta cuándo comenzaría de nuevo el torneo de la USL y la verdad se nos abrió la oportunidad de llegar al fútbol salvadoreño”, confesó el zaguero central mexicano quien se estrenará en el fútbol de la región.



“Es la primera vez que llegó a jugar a Centroamérica, los dos últimos años estaba jugando en la USL pero como no sabemos cuándo comenzará la temporada por acá fue que acepté la oferta porque necesito jugar”, admitió el jugador quien llegó a la USL procedente del Murciélagos FC de Los Mochis de la segunda división MX.



“Referencias del fútbol salvadoreño es poco, pero al final lo que deseo es aportar mi fútbol, tratar de ayudar al Chalatenango. Siempre he jugado como zaguero central, mido 1.83 metros de estatura y mi fuerte son los balones aéreos, tengo buen manejo del balón, siempre he buscado anotar goles pero no se me ha dado marcar, pero me considero un buen defensor central”, confesó el azteca.



La nueva contratación de los norteños adelantó que espera llegar a El Salvador a finales de enero. "Estamos en el proceso de obtener los documentos para ingresar y poder comenzar a entrenar con mi nuevo equipo”, manifestó.

