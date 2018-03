Chalatenango tiene hasta el jueves para pagar multa

Lee también

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) hizo oficial hoy una multa por 3 mil dólares impuesta al Chalatenango de la primera división profesional, debido al atraso del plantel norteño en el pago de su fianza para disputar el Clausura 2017.El Chalatenango tiene hasta este jueves 12 de enero para pagar la multa impuesta por la entidad rectora del balompié nacional. Si no la pagan, no les será programado su partido de la primera fecha del Clausura 2017, ante el Isidro Metapán.Tras conocer el plazo para pagar la multa, el presidente del Chalatenango, Fernando Alas, aseguró que van a pagar lo requerido por la FESFUT."Estamos bien claros. A nosotros nos va a asistir el derecho desde el momento en que nosotros cancelemos la respectiva multa, la cual no cuestionamos de ninguna manera", apuntó el dirigente.Para poder pagar esa multa, la dirigencia del Chalatenango pidió ayuda a los aficionados del plantel, a través de redes sociales, pero Alas dijo que no ha consultado en el banco para ver cuánto dinero ha sido recaudado."Hoy es cuando Chalatenango necesita de esa ayuda económica para fortalecer esa debilidad que venimos arrastrando. Pero esto es antiguo, no es de esta adminitración", indicó el titular de la dirigencia del conjunto chalateco.Pero además de pagar la multa, el Chalatenango debe presentar una constancia de que no tiene demandas en su contra al momento de arrancar el torneo. Ese es el otro punto que se complica, pues hasta el momento sí existen seis demandas contra el plantel norteño por atraso salarial.Alas dijo que espera conciliar con Óscar Jiménez, Ramón Martínez de Paz, Luis Ascencio, Levy Martínez, Cristian Carvajal y José Manuel Iglesias, los jugadores que demandaron al equipo, la semana pasada, por incumplimiento de pago.Incluso, Alas dijo que está dispuesto a pagar lo adeudado que ronda los 18 mil dólares, debido a que los seis jugadores exigen el pago de los últimos 26 días de noviembre, más una indemnización por ser despedidos.