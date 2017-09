Chalatenango trae de vuelta a Renderos Iraheta

El nuevo estratega del AD Chalatenango es el salvadoreño William Renderos Iraheta, que llega en sustitución del también nacional Ricardo Serrano, destituido tras la primera mitad del torneo en curso.

Renderos, confirmado en el cargo este lunes, tuvo a cargo a los morados el certamen anterior, en el que nunca se concretaron los trámites para que dirigiera en el banquillo, por lo que su puesto fue ocupado administrativamente por el guatemalteco Carlos Mijango.

Al final de la campaña el entrenador nacional no fue confirmado para seguir en el club y se marchó, por lo que fue sustituido por Serrano.

Mientras tanto, Serrano dejó su puesto en este Apertura 2017 tras cosechar dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas, además acumuló siete fechas consecutivas sin sumar los tres puntos, razón por la que fue destituido de las filas norteñas.

Por otra parte, otro director técnico que estuvo en la mira de los alacranes fue Víctor Coreas Privado, quien actualmente dirige a El Roble de la liga de ascenso, motivo por el que declinó el ofrecimiento del presidente chalateco Rigoberto Mejía.

"Quiero agradecer públicamente al doctor Mejía por ofrecerme el cargo, Chalatenango es una buena plaza, pero no puedo dejar a mi pueblo de Ilobasco. Por esto le pido disculpas a la linda afición de Chalatenango, pero tengo un compromiso acá en este club", comentó a este periódico el timonel nacional.

La presentación de Renderos Iraheta, que el curso pasado salvó del descenso a los norteños, se realizó este lunes en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

En el mismo acto indicó que es "consciente que estamos en el último lugar, (pero) ganando uno o dos juegos salimos de allí; mañana llego a mi primer entreno y evaluaré si el resto del cuerpo técnico está acorde a lo que pretendo hacer en el equipo".



Por su lado, el presidente de los morados enfatizó en que "los jugadores están en una condición donde lo único que ha hecho falta en la primera vuelta es el gol; nuestra decisión de cambiar al profesor Serrano no ha sido arbitraria, fue necesario hacer el cambio para no lamentar al final no haber hecho el cambio necesario para terminar bien".