Chalatenango y Águila firmaron un empate en el Gregorio Martínez

Chalatenango y el Águila firmaron un empate sin goles en el estadio Gregorio Martínez durante el juego estelar de la jornada 18 del Clausura 2022, donde ambos sumaron 34 puntos en la general.

Chalatenango y Águila, los equipos que durante 18 jornadas del Clausura peleaban punta a punta la cima de tabla se enfrentaban en el Gregorio Martínez.

Chalatenango llegaba al encuentro con más de cinco bajas entre lesionados y expulsados, sin contar la ausencia de su técnico Erick Dowson Prado, sancionado por Iván Barton en la jornada anterior. Mientras que Águila jugaba sin uno de sus máximos exponentes Gerson Mayén, marginado por lesión.

En el Gregorio Martínez, fue el Águila quien tomó la iniciativa. En apenas dos minutos de juego, los pupilos de Agustín Castillo habían generado al menos dos ocasiones de gol, en donde el portero Carlos Guzmán tomó protagonismo tras una mala salida área en un centro de Kevin Santamaria.

No obstante, el Chalatenango trataba de imponer su idea con su referente en medio Carlos Anzora y su compañero de fórmula Iván Barahona. Los norteños atacaban sobre todo por la banda derecha, donde Denis Pineda ponía en peligro la integridad de Kevin Melara, amarrado a la idea de atacar para no dejar pasar al ex internacional con el Ssnta Clara de la liga lusa.

Fueron unos primeros 15 minutos de mucho estudio por ambas escuadras. Pese a tener numerosas bajas en la zaga, Chalatenango tenía bajo control a los atacantes migueleños: Faider Burnano, y Jairo Henríquez.

Fue hasta el minuto 16 donde el Chalatenango registró su primer llegada de peligro. Denis Pineda ganó las espaldas a Kevin Melara en un balón área y dejó en su paso a Lizandro Claros en el área para dejar un balón atrasado, el cual lo agarró Leonardo Menjivar, quien de pierna izquierda probó puntería hacia la cabaña de Benji Villalobos, pero el esférico pasó de largo.

El Águila seguía intentando generar peligro, por medio de su bastos recuersos en la medular, sin embargo, el orden defensivo de Chalatenango impedía la progresión.

Mientras tanto, Denis Pineda siguió ocasionando migraña en la zaga emplumada. Lizandro Claros fue amarrado con una tarjeta amarilla sobre los 20 minutos tras ser superado en un cara a cara con Pineda. Germán Martínez no dudó en poner la advertencia.

De la misma falta, sobre los 23 minutos, Héctor Cruz cobró un tiro libre que pasó cerca del larguero tras el desvío de las manos de Benji Villalobos.

Chalatenango llegó a la media hora de partido siendo mejor que Águila. Agustín Castillo mostraba su inconformidad desde el área técnica, mientras que Francisco Sibrian (auxiliar de Dowson Prado) exigía más fuerza en la ofensiva para romper la paridad.

El primer tiempo cerró con un gran partido en defensa para José Ortega, quien logró tener controlado a Faider Burbano y Jairo Henríquez en la zona alta y con una nueva oportunidad para Leonardo Menjivar, quien intentó romper la paridad con una media bolea tras un pase aéreo de Carlos Anzora.

SEGUNDO TIEMPO

Águila tomó nuevamente la iniciativa en el segundo tiempo e intentó abrir el marcador en la portería del local. Agustín Castillo modificó su once inicial sacando a Santamaria por Santos Ortiz y Edgar Medrano pasó a estar en el centro del ataque.

El Chalatenango, por su parte, realizó doble modificación en su escuadra al ingresar Meyson Ascencio y Fernando Valladares en el medio campo con el objetivo de inyectar energía en la ofensiva.

La disputa por el control del juego fue dura. Chalatenango apelaba a su estilo de juego, mientras que Águila buscaba aprovechar los descuidos en zaga para liquidar con la velocidad de Jairo y Santos con la creatividad de Medrano.

Ante la negativa de poder generar ocasiones de gol en la portería contraria, la "Cochera" intentó cambiar la situación con el ingreso del delantero David Rugamas por Burnano y Léster Blanco por Henríquez.

Sin embargo, el partido estaba trabado con mucha pierna en el campo. La medular se saturó y el encuentro carecía de llegadas con opciones de gol.

Pero sobre los 77 minutos, dos llegadas de Santos Ortiz por la derecha dieron la oportunidad a Águila para poder abrir el marcador. La primera fue un pase atrasado hacia Yan Maciel, que terminó con un intento de disparo bloqueado por la zaga de Chalatenango, y la segunda un centro hacia el segundo poste para un cabezazo de David Rugamas, pero Guzmán estuvo atento con los guantes.

El Águila jugó con un hombre menos en la cancha durante los últimos cinco minutos de juego tras la expulsión de Lizandro Claros, hecho que impulsó al Chalatenango a buscar el tanto de la victoria.

No obstante, el gol no llegó en "el Sombrero" y Chalatenango y Águila se repartieron un punto en la general.