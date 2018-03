Chelsea, el gran ganador

Lee también

El atacante Wayne Rooney se convirtió en el máximo goleador de la historia del Manchester United al anotar el agónico tanto con el que los “diablos rojos” rescataron un empate 1-1 en su visita al Stoke City, en una jornada de la Liga inglesa que resultó a pedir del Chelsea.El veterano delantero anotó su gol número 250 con la camiseta del club al marcar un tiro libre en el minuto 94. Así, superó al legendario Bobby Charlton en la lista histórica del equipo más laureado de Inglaterra.Junto al Manchester United también dejaron ayer puntos en el camino el Liverpool, el Tottenham y el Manchester City, lo que da la posibilidad al Chelsea de ampliar hoy su cómoda ventaja en la cima cuando se enfrente al Hull City en Stamford Bridge.El Liverpool sufrió una sorpresiva derrota por 3-2 en Anfield ante el Swansea y complicó sus opciones en la lucha por el título, mientras que el Tottenham Hotspur, escolta provisional de los “blues”, empató 2-2 en campo de Manchester City tras remontar una desventaja de dos goles.En Anfield, el Liverpool sufrió una derrota que no estaba en los planes ante el Swansea, equipo que lucha por no perder la categoría.El español Fernando Llorente anotó los dos primeros goles del Swansea (48' y 52'), pero Roberto Firmino igualó para los locales con otro doblete (55' y 69').Sin embargo, Gylfi Sigurdsson hizo en el 74' el tanto que dio a los galeses su primera victoria en el legendario estadio de Liverpool, donde los de Jürgen Klopp no perdían desde hace casi un año. La última derrota de los “reds” en casa fue el 26 de enero de 2016, con un 1-0 ante el Stoke City en copa de la Liga.También hubo muchas emociones en Manchester, donde el City dilapidó una ventaja de dos goles ante el Tottenham y terminó cosechando un empate 2-2 que mantiene a ambos equipos lejos de la cima.Parecía que los dirigidos por Josep Guardiola iban a poder levantar cabeza con los goles de Leroy Sané, a los 49 minutos, y Kevin De Brunye (54'). En ambos tantos, el equipo local se aprovechó de la contribución del francés Hugo Lloris, de muy pobre actuación en el arco de los Spurs.“Hemos jugado bien, ha sido una actuación excepcional. Es una lástima lo que ha ocurrido”, lamentó Guardiola en declaraciones a la BBC. “Hemos creado más posibilidades y concedimos pocas, pero no hemos podido ganar”, evaluó incrédulo.Con el empate, el Manchester City se mantiene quinto con 43 puntos, a nueve del líder Chelsea.