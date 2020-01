Chigüila: "No guardo ningún rencor a FAS"

Wálter Chigüila, jugador que es propiedad de FAS, marcó el tanto ayer para el triunfo de 11 Deportivo ante los tigrillos, por la fecha tres del Clausura 2020. Pateó con efectividad un tiro de penalti para sellar con 0-1 la pizarra del compromiso.

Chigüila celebró por todo lo alto el tanto ante los tigrillos, porque de esa manera se pone el sello al segundo triunfo al hilo de los fronterizos.

"Un gol no lo marcás todas las veces y más en mi posición. Yo no guardo ningún rencor a esta institución, la verdad es que FAS fue el equipo que me dio la oportunidad de debutar en primera división. Celebré el gol, porque se lo había prometido a mi madre. Contento por el esfuerzo de mis compañeros ", indicó Chigüila, quien fue amonestado por su festejo.

Por su parte, el timonel de 11 Deportivo, Juan Cortés, aseguró que había estudiado a fondo a FAS ates de este partido."Sinceramente, soy enfermo de estudiar a los rivales. Les damos toda la información a los jugadores. Lo sabía de memoria a FAS. He visto 70 partidos de ellos. Sabíamos cómo nos iban a atacar y cómo nos iban a hacer daño", indicó el estratega de la representación fronteriza.

Llegada de Copete

Por otra parte, Cortés espera que el zaguero colombiano nicaragüense, Luis Copete, se incorpore desde este lunes q los trabajos de 11 Deportivo. Llegará para ocupar un lugar en la zona central de la zaga, luego de que el uruguayo salvadoreño Marcelo Tejeda sufriera una fisura en el peroné de su pierna izquierda.

Copete llegó desde ayer por la tarde al país. Así lo confirmó a EL GRÁFICO. Ya en 2018 jugó para Sonsonate y dos años después volverá al balompié cuscatleco.