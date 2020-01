Chino Vizcarra: “Ojalá le dé muchos goles al Águila”

Nació hace 35 años en la ciudad de Rosario de la Provincia de Santa Fe. El argentino José Nicolás Vizcarra Benetti arribará a nuestro país el próximo 2 de enero para convertirse en el primer refuerzo de Águila para encarar el Clausura 2020.

¿Cómo se concreta su llegada al Águila?

Todo fue por medio de un representante amigo mío al que le habían pedido un delantero para el Águila y él le hizo llegar mi nombre a Daniel Messina (DT emplumado) y el profesor mostró interés en seguir mis pasos, se contactó conmigo para contarme su forma de trabajar, de cómo llevar al equipo, que él ya había estado allí (como jugador y como técnico) y contarme un poco de cómo es el club y la ciudad (de San Miguel) y obviamente el objetivo deportivo.

El contacto con él fue rápido y el interés (de ambos) fue muy bueno enseguida y tratamos de ponernos de acuerdo desde un primer momento; así es que es una linda oportunidad de llegar al Águila.

¿Qué conoce de Águila?

Sé que el Águila es un club que siempre es candidato fuerte de coronarse campeón en los torneos, que te exige y esperando poder estar a la altura de las circunstancias, así es que espera estar volando en unos días para El Salvador.

Posees una vasta experiencia en Suramérica, pero, ¿qué te sedujo para venir por primera vez a Centroamérica y jugar con Águila?

Bueno, primero decir que tengo boleto de avión para llegar a El Salvador el próximo 2 de enero en horas de la tarde. Lo que me sedujo para ir a jugar a Centroamérica en las filas del Águila, primero, fue el llamado del profesor Messina que se notó con mucha confianza en mí, el hecho que sea un cuerpo técnico argentino siempre ayuda... y en segunda instancia me decidí ir a El Salvador por el protagonismo que siempre ha tenido el Águila en la liga nacional.

Viene de ser campeón hace poquito y si en el torneo anterior no se le dieron las cosas son cosas del fútbol, pero sé que es uno de los clubes que año tras año pelea el campeonato de liga y eso para cualquier jugador es importante ya que para eso nos preparamos todos.

¿Cuál es su posición real dentro del campo de juego?

Mi posición natural dentro del campo de juego es de delantero, sinceramente me siento muy cómodo recorriendo todo el frente de ataque. He jugado con muchos técnico como un “9” de área y lo he hecho desde chico, desde que estaba en las inferiores de Rosario Central, toda mi vida deportiva ha sido estar cerca del arco rival. Pero en realidad me siento muy cómodo en la cancha cuando tengo la plena libertad de moverme a cualquier lado de ella.