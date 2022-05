"Chochera" Castillo denuncia insultos racistas por parte de los aficionados de Metapán

El técnico de Águila, Agustín Castillo conversa con el jugador de Metapán, Christian Aguilar, luego que el entrenador peruano decidiera salirse del estadio por insultos racistas. Foto Julio Portillo, El Gráfico

El técnico del Águila, Agustín "la Chochera" Castillo aseguró vía telefónica desde su residencia en San Miguel que los momentos amargos que vivió la noche del miércoles pasado en el estadio Jorge Suárez Landaverde de Metapán a raíz de los insultos racistas que fue objeto lo han marcado de por vida.

"Nunca en mi vida me había sentido así, tan mal por las cosas que esas dos personas me gritaron desde que comenzó el partido", aseguró el estratega sureño a esta redacción tras arribar a la ciudad de San Miguel en horas de la madrugada de este jueves 19 de mayo.

Castillo, notablemente cansado tras el largo viaje desde Metapán y aún indignado por las ofensas racistas que soportó, afirmó que "esa gente me gritaron de todo, palabras hirientes desde mono, simio y otras que no valen la pena repetirlas. Creo que ni siquiera vieron el partido por estar insultándome a mí y luego a (Edgar) Medrano, algo que lastimosamente manchó el partido de anoche (miércoles) y que por primera vez en mi carrera como entrenador he sufrido", reconoció el técnico de origen inca.

Castillo confesó además que "como jugador y por la juventud que tenía, muchas veces pude vivir algo parecido y soportarlo, pero ahora ya con los años siento que uno se cansa de escuchar esas cosas y la verdad, lo de anoche ya no lo aguanté y por eso me salí del partido", comentó.

"Las cosas que me decían se incrementó a la hora en que salía Santos (Ortiz), por eso le pedía al cuarto árbitro que escuchara lo que me estaban gritando, me dijo que me calmara y que no hiciera caso, pero luego de eso los insultos fueron más fuertes, esa gente que me gritaba me llamaba a que fuera a pelear con ellos, me decían que allí me esperaban y la verdad es que al ver eso yo ya no soporté, le dije al cuarto árbitro que prefería irme porque no miraba que las autoridades llegarán a sacar a esas dos personas", indicó.

Castillo aclaró además que algunos jugadores de Isidro Metapán pensaban que lo habían expulsado.

"Mucha gente pensó eso, los jugadores de Metapán pensaron eso también, que me habían echado, incluso cuando caminaba hacia los camerinos, uno de ellos (Bryan Ortega) me decía que mejor me saliera pronto de la cancha para reanudar el juego, por eso me regresé para decirle que si no había dimensionado las cosas que había sucedido. Luego llegaron otros jugadores a calmar las cosas y me salí de la cancha, fui al camerino a sacar unas cosas y me metí en el bus a sentarme y reflexionar todo esto. No miré el resto del partido, tampoco lo escuché, solo recibí la llamada de Cristian (López, su asistente técnico) para consultarme si hacíamos el último cambio y le dije que sí", confesó.