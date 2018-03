“Chochera” Castillo sigue ligado al Sonsonate por tema contractual

Lee también

SAN SALVADOR. El técnico peruano Agustín Alberto Castillo, quien hasta el sábado fungió como entrenador del Sonsonate, aún no se desvincula del equipo cocotero, ya que asegura que las negociaciones por obtener su finiquito están "entrampadas".El estratega sudamericano sostiene que a pesar de las conversaciones con al tesorero del equipo occidental, Carlos Villagrán, no ha llegado al acuerdo necesario para su salida del cuadro cocotero."Estamos por ahora entrampados por el pago de contrato. Yo no tengo ninguna claúsula referente a que se me pagará una cierta cantidad a pesar de no terminar el contrato, no, a mi me tienen que pagar lo que resta de mi relación laboral, que terminaba hasta que la participación del equipo finalizará en este torneo Clausura 2017. Eso es lo que estoy pidiendo y que me tienen que cumplir", indicó Castillo.El exentrenador cocotero afirmó que es "falso que el grupo esté dividido. A veces ese tipo de señalamientos es utilizado por el dirigente para justificar la salida de un entrenador, pero hoy por hoy el equipo está muy bien. Que hemos pasado una racha negativa de cinco partidos es cierto, pero no siempre se tiene la paciencia necesaria para que las cosas se puedan revertir".A criterio de Castillo, previo al juego ante el Pasaquina había una intensión de hablar con la dirigencia cocotera en caso de no darse un resultado positivo."Siempre he finalizado mis contratos con los equipos con los que he estado, así que es falso que yo haya dicho que si no ganaba ante el Pasaquina iba a renunciar, nunca lo dije porque no soy de ese tipo de personas. Se habló de sentarnos para resolver situaciones a fin de encontrar salida al mal momento", subrayó.Según detalló el estratega, las negociaciones para la salida del equipo cocotero las mantiene con el tesorero de la institución, Carlos Villagrán, quien al cierre de esta nota no contestó las llamadas telefónicas, al igual que el presidente del plantel, Pedro Contreras."Solo he hablado con el tesorero, pero él tiene una línea directa con el presidente. Ojalá y se pueda resolver pronto esta situación", finalizó.