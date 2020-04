"Chocho" Mejía, amante de la cultura urbana

Moisés "Chocho" Mejía aprovecha el tiempo de la cuarentena para entrenar, ponerse a tono en lo físico para cuando lo convoquen a la pretemporada y por supuesto, disfrutar de la música Hip Hop. El zaguero relató que pasa en sus momentos libres de perfeccionar su técnica en la pintura y en un futuro incluso componer canciones.

"Después de hacer ejercicios me pongo a dibujar. Me gusta ver muchos videos también del Hip Hop, una rama de la música que a mí personalmente me distingue bastante. Las personas que me conocen te pueden hablar de ello y me gusta estar con esa música, ahí lo vamos pasando", confesó este jugador.

"Me gusta mucho el arte urbano, el Hip Hop y el grafiti y ahí me pongo a realizar mis pinturas. También me gusta el rap, el free style, todo eso", agregó. Mejía ha buscado referencias con amigos y se ha encontrado con otros artistas de esta rama de la cultura que son reconocidos internacionalmente.

"El Hip Hop es un estilo de vida, es un arte que permite a las personas superarse. Esperamos que muchos más puedan unirse a este movimiento y que vean que todo esto es una cultura de bienestar y paz", reforzó el jugador.

"Esto es respeto, amor, armonía, hermandad, una cultura que llega a muchas personas. Hay torneos internacionales donde se busca talento en el país hay, solo falta apoyarlo", dijo.

En un futuro el "Chocho" quiere componer sus propias canciones y para ello ha realizado algunos bocetos por lo que espera ponerlos de toque para luego saltar al ruedo.

"Para ser sincero he escrito como tres canciones y al rato me animo a sacarlas. Este arte urbano es una de mis pasiones y más adelante puede que las dé a conocer. Tengo amigos que están en eso y me quieren apoyar, así que veremos qué nos dice el futuro", comentó.

EL PRÓXIMO TORNEO

Mejía ha estado al tanto de los movimientos del equipo de cara a la próxima temporada y ve con mucho optimismo las incorporaciones de jugadores como Herbert Sosa y el brasileño Ricardinho.

"Siento que se está haciendo un proyecto ganador. La idea en Metapán es hacer un equipo que pelee de inicio a fin por lo que veo excelente la llegada de esos jugadores. En lo personal siempre quiero ganar todos los partidos, llegar a la final y eso te lo da un espíritu competidor. Se ha hecho esfuerzos para traer a estos jugadores de gran calidad y sabemos que darán un buen empuje al equipo ", reconoció Mejía.

No le extraña el hecho que El Alianza, FAS y el Metapán han sido los que han dado más movimiento al mercado de fichajes." El Alianza ya tiene años haciendo eso, el de buscar los mejores jugadores para su plantel. Ahora el FAS lo está haciendo y eso es bueno porque se ve el esfuerzo para ser competitivos. Me gusta que el Metapán también esté en esa pelea de buscar el campeonato y llegar a la final que es lo que todos queremos ".