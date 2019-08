Christian Gil quiere enfrentar a su hermano en primera división

Christian Gil Hurtado fue uno de los jugadores revelación del fútbol mayor el torneo pasado, en AD Chalatenango, pero tras seis meses en el cuadro norteño decidió volver a la segunda categoría, tras enrolarse con el Platense de Zacatecoluca, con el que espera llegar a la final y ganarla.

Gil Hurtado, todavía con 22 años e hijo del romperredes Cristiam Gil Mosquera, quiere conseguir el ascenso con los gallos, equipo en el que se siente como "en familia" y en el que espera dejar huella.

Con ellos pretende regresar al circuito de privilegio para así, en sus palabras, "enfrentar" a su hermano Bryan, que ya empieza a brillar con el FAS.

¿Cómo se da tu llegada al Platense?

Venía siguiendo al equipo desde antes que fuera a Chalate (Clausura 2019). me salió la oportunidad, el profe Misa (Alfaro) me permitió llegar a Chalate, pero estuve pendiente de Platense, es un equipo bien armado, es como una familia y un reto muy bueno. A uno como futbolista le gusta este tipo de retos. Me habló con el profe (Jorge) Ábrego, que me necesitaba, hablaron con mi papá y se me dio la chance de venir acá. Me han recibido como no tienen idea y estoy feliz, esperando que todo salga bien en el arranque de torneo.

Es un equipo que se ha quedado muy cerca de la primera división y han llegado refuerzos con experiencia a buscar el ascenso, ¿eso también te motivó?

Claro, uno busca lo mejor para su familia, estar buscando semifinales, finales, es algo bonito que no todos pelean. Han estado a un paso y confiamos que este torneo haya ese plus y sería muy lindo quedar campeón con este pueblo, que es muy hermoso.

Más de alguna persona se preguntaría por qué salir de primera rumbo a segunda, pero imagino que el aspecto económico, que te paguen al día, debe ser importante... ¿Qué tanto pesó eso?

La salida del Chalate fue buena, solo firmé seis meses. El doctor (Rigoberto Mejía, presidente de los norteños) quería que yo siguiera pero el técnico no quería (Juan Ramón Sánchez), eso me dijeron, entonces dije 'no se va a dar'... pero para ser mi primer torneo estoy muy agradecido, con el profe Misa, con todos.

Platense está al día, es muy responsable y eso motiva al jugador. Si al jugador lo tratas bien, rendirá, y yo pienso en mi familia, en mi hija y mis padres me guiaron en esa decisión.

Christian Gil Hurtado jugó en el Chalate en el torneo Clausura 2019. /ARCHIVO

Estar en el máximo circuito fue una ventana para mostrar tu talento e imaginamos que la idea de regresar a primera división siempre estará latente.

Si. Dios sabe sus cosas y primero quiero hacer todo bien acá, ser campeón, ascender, y esa es la mentalidad. Mi hermano (Bryan) está en FAS y estoy contento porque pudo meter ese gol (ante Alianza, por fecha 1) y quiero volver (a primera) para enfrentarlo, así como nos enfrentamos en segunda, con El Roble. Sería un bonito reto.

Hablando de tu hermano, ¿cómo has visto su progreso? Desde pretemporada venía anunciando que tiene gol.

Eso acá en la casa se habla todos los domingos después de los partidos. Tú sabes cuánto ha jugado mi papá (Cristiam Gil Mosquera), entonces eso es lo que tenemos. Nuestro viejo siempre nos ayuda y nos dice cómo debemos parar la pelota, cómo tirar, cómo pararnos en algunas jugadas, etc.

Contento con ese gol que hizo (su hermano) ante Alianza, equipo grande. No lo pude ver (en vivo), me tocó meterme a Youtube y ver todo el partido. Admirado por cómo jugó y espero que las cosas se le sigan dando, uno como hermano siempre quiere lo mejor para él y ojalá siga rompiéndola.

¿Siempre viven juntos con Bryan?

Si, vivimos juntos, pero yo ahora me quedo en Zacatecoluca, me quedo en la casa club.

¿Cómo te has adaptado a la ciudad y cómo te trata la gente cuando te ve?

Te soy sincero, es un calor que si no estás tomando agua te deshidratás, pero es bonito, la gente te quiere, admirable. Salgo a cenar a un comedor, frente al parque, pasamos con algunos del cuerpo técnico, jugadores y la gente es bien chévere, te tomás fotos, los niños te piden autógrafos, son cosas que te llenan. Es una afición que me ha agarrado como un familiar y espero aprovechar esto y dejar buena imagen acá en Zacate.



FICHA :

Nombre: Christian Gil Hurtado

Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 1996

Estatura: 1.75 metros

Peso: 143 libras

Equipos: Turín FESA, AD Apopa, Fuerte San Francisco, El Roble, Brujos Mario Calvo, AD Chalatenango (Primera División, Clausura 2019) y Platense (2019).